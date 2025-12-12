[헤럴드경제=이원율 기자]미국의 우파 청년 활동가 찰리 커크를 암살한 용의자 타일러 로빈슨(22)이 법정에 출두했다.

그가 이곳에서 모습은 보인 건 처음이다.

11일(현지시간) AP통신과 CNN방송 등에 따르면 로빈슨은 이날 유타주 프로보 법원 재판정에서 모습을 보였다.

그는 지금껏 구금된 상태였다. 법원 심리에는 화상 또는 유선으로만 참여했었다.

로빈슨은 비교적 단정한 차림새였다. 연한 푸른색 셔츠에 슬랙스 바지를 입었다. 줄무늬 넥타이까지 맨 상태였다. 손목과 발목에는 수갑과 구속 장치가 있었다.

이 사건을 맡은 토니 그라프 판사는 지난 10월 비공개 심리 중 로빈슨이 본 재판 전 심리를 받는 동안 평상복은 입을 수 있지만, 보안상 이유로 신체 구속 장치는 착용해야 한다고 했다.

로빈슨은 이날 법정에 나와 앞줄에 앉아있던 가족에게 미소를 지었으며, 그의 어머니는 눈물을 흘렸다고 미 언론은 보도했다.

심리에선 이 사건 재판 과정의 언론 공개 여부를 놓고 논의가 있었다.

로빈슨 측 변호인단과 유타 카운티 보안관실은 판사에게 법정 내 카메라 촬영을 금지해달라고 했다.

반면 커크의 부인 에리카 커크는 법정 내 카메라 촬영을 허용해야 한다고 요청했다.

판사는 아직 재판 공개 여부를 놓곤 판단을 내리지 않았다.

로빈슨은 지난 9월10일 커크가 유타주 유타밸리대학 캠퍼스에서 야외 토론회 도중 총격으로 암살된 후 다음 날인 11일 경찰에 자수했다.

로빈슨은 가중살인, 총기 발사 중범죄, 증인 회유 및 사법 방해 등 혐의로 기소된 상태다.

검찰은 커크 살해에 쓰인 총 방아쇠에서 나온 DNA가 로빈슨의 DNA와 일치하는 점, 로빈슨이 연인 관계인 룸메이트에게 보낸 문자 메시지 중 자신이 커크를 살해했다고 말한 점 등을 주요 증거로 내놓았다.

로빈슨은 범행 동기로 “나는 그의 증오에 질렸다”며 “어떤 증오는 대화로는 해결이 안 된다”고 썼다.

법원에 제출된 문서에 따르면 로빈슨의 어머니는 수사관들에게 아들이 지난 1년간 정치적 성향이 강해졌다고 진술했다.

검찰은 재판에서 사형을 구형할 방침이다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 커크에게 대통령 자유의 메달을 사후 추서했다. 자유의 메달은 미국 대통령이 민간인에게 줄 수 있는 최고 영예의 상이다.

당시 트럼프 대통령은 커크의 피살에 대해 “그는 진실을 담대하게 말하고 더 나은, 더 강한 미국을 위해 끊임없이 싸워 인생의 전성기에 암살을 당했다”고 했다.

메달을 대리 수령한 에리카는 트럼프 대통령을 향해 “남편을 이렇게 깊고 의미있게 기려줘서 감사하다”며 “중동 평화 프로세스 속에서 이 행사를 우선순위로 삼아줘 감사드린다”고 했다.

커크는 미국 최대 청년 보수 단체 터닝포인트USA 창립자다.