내년 초 소프트웨어 출시...월 50달러에 판매 엔비디아 칩 의존서 벗어나는 시도

[헤럴드경제=도현정 기자]미국의 전기차 업체 리비안이 11일(현지시간) 자체 개발한 인공지능(AI) 칩을 활용해 내년 초 자율주행 서비스를 선보이겠다고 발표했다.

리비안은 이날 캘리포니아주 팔로알토에서 첫 ‘자율주행·AI 데이’ 행사를 열고, 자체 개발한 AI 칩과 자율주행 서비스 판매 계획 등을 알렸다. 핵심은 기존 엔비디아의 칩에 의존해왔던 것에서 벗어나 자체 AI칩으로 자율주행 소프트웨어를 만들고, 이를 판매하겠다는 것이다.

리비안은 내년에 생산을 시작하는 스포츠유틸리티차(SUV) ‘R2’에 자체 설계 칩인 ‘리비안 자율주행 프로세서 1’을 탑재할 예정이다. 이 칩은 대만 TSMC가 생산하는 것으로, 리비안의 차세대 ‘자율주행 컴퓨트 모듈 3’을 구동한다. 리비안은 이 모듈이 기존 차량에 탑재된 엔비디아 기반 시스템 대비 4배의 성능을 낸다고 설명했다.

RJ 스카린지 리비안 최고경영자(CEO)는 “이 칩을 개발하는 데 수년간 노력을 기울였다”며 “일반적으로 비용을 낮추면서 성능을 높이는 것은 불가능하지만, 우리는 이번에 성능을 획기적으로 개선하는 동시에 차량당 수백달러의 비용을 절감했다”고 강조했다.

리비안은 자체 AI 칩과 모듈을 기존 차량에 탑재해 내년 초부터 자율주행을 표방하는 기능인 ‘오토노미(Autonomy)+’ 서비스를 출시할 계획다. 이 서비스는 완전한 자율주행에 이르는 수준은 아니고, 운전자의 주시와 개입이 필요한 ‘주행 보조 기능’ 정도다.

이는 한 번에 2500달러(약 368만원)의 비용으로 판매하거나, 소비자에게 월 49.99달러(약 7만원) 수준으로 일종의 ‘구독 서비스’ 형태로 제공될 계획이다. 테슬라의 자율주행 FSD(감독형) 서비스가 선불 8000달러(약 1100만원) 또는 월 99달러(약 14만원)인 것에 비하면 저렴한 수준이다.

리비안은 향후 R2 모델에 라이다 등 센서를 탑재해 미 자동차공학회(SAE) 기준 완전 자율주행 단계인 ‘레벨 4’를 구현할 계획이라고 설명했다.

스카린지 CEO는 “현재 우리의 초점은 개인 소유 차량에 맞춰져 있지만, 동시에 차량공유(rideshare) 시장에서의 기회도 모색할 수 있다”고 전했다. 이는 향후 로보(무인)택시 시장 진출을 염두에 둔 것으로 해석된다.

블룸버그 통신은 자체 개발한 AI 칩으로 자율주행 기술을 구현하려는 리비안의 행보가 그동안 차량용 AI 칩을 엔비디아에 의존해온 업계 관행을 탈피하려는 시도라고 분석했다.

리비안은 도널드 트럼프 미 행정부가 지난 9월 전기차 세액공제를 종료한 이후 전기차 판매 부진으로 어려움을 겪어왔다. 그 과정에서도 실리콘밸리에서 인재를 수혈하는 등 기술 개발에 박차를 가해왔다.