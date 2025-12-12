[헤럴드경제=이원율 기자]우크라이나전 종전 논의와 함께 우크라 동부에 대한 공세를 이어가고 있는 러시아가 11일(현지시간) 격전지 중 한 곳인 시베르스크를 점령했다고 주장했다.

타스 통신에 따르면 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 주재한 ‘특별군사작전’ 화상 회의 중 우크라이나 동부 도네츠크의 소도시 시베르스크를 완전히 장악했다고 밝혔다.

푸틴 대통령은 우크라이나가 시베르스크 주위 요새화 지역을 조성해 러시아군 진격을 막으려 했지만 실패했다며 러시아군에 “축하한다”고 했다.

시베르스크 전투에 나선 남부 전투단의 세르게이 메드베데프 사령관은 푸틴 대통령에게 “시베르스크 해방으로 도네츠크 슬로뱐스크로 더 진격할 수 있는 조건을 갖추게 됐다”고 했다.

시베르스크는 우크라이나가 도네츠크에서 통제권을 유지하고 있는 주요 도시인 크라마토르스크와 슬로뱐스크에서 약 30㎞ 떨어진 곳에 있다. 최근까지도 격렬한 전투가 이어진 땅이기도 하다.

러시아가 2022년 2월 ‘특별군사작전’을 벌이기 전 시베르스크의 인구는 1만1000명 수준이었다.

러시아는 지난달 도네츠크의 요충지 포크로우스크도 점령했다고 주장했다.

다만 우크라이나는 전투가 이어지고 있다며 러시아의 주장을 부인 중이다.

푸틴 대통령은 지난달 시베르스크 등에서 진격을 이어간다며 우크라이나군이 이들 영토에서 떠나지 않는 한 전투는 계속될 것이라고 경고했었다.

푸틴 대통령은 이날도 “러시아군이 전체 전선에 따라 자신있게 진격하고 있다”며 “우크라이나 국경 지대에 완충 보안 지대를 조성하는 일도 계획대로 이뤄지고 있다”고 했다.

그는 새해가 다가온다며 특별군사작전 전선에서 임무를 수행하는 이들이 조국에 선물을 준비하고 있다고도 했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 이번 특별군사작전 회의 중 “전체적으로 모든 방향의 좋은 역학에 주목했다”고 했다.

이런 가운데, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나 동부 돈바스에서도 철군을 요구받고 있다.

젤렌스키 대통령은 이에 영토 문제는 국민투표나 선거로만 결정할 수 있다는 뜻을 밝힌 상황이다.

러시아는 약 4분의 3을 점령한 도네츠크주와 대부분을 차지한 루한스크주를 합친 돈바스 전체에서 우크라이나가 철군하라고 요구한다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중재하는 종전 협상에서 전후 안전 보장 방안과 함께 핵심 쟁점이 되고 있다.

젤렌스키 대통령은 미국이 우크라이나가 철군한 동부 지역을 ‘자유경제구역’(Free economic zone)으로 두자고 제안했다고 전했다. 러시아가 선호하는 건 ‘비무장지대’(DMZ)라고도 했다.