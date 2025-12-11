- 디지털 학습환경 개선 및 교육기회 확대 성과

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]평생교육 환경 조성에 힘써온 EBS가 2025년 경기도 평생교육이용권 디지털부문 우수 사용기관으로 선정됐다.

EBS(사장 김유열)는 지난 10일 열린 ‘2025년 경기도 평생교육이용권 사용기관 결과 공유회’에서 디지털 부문 우수 사용기관으로 선정돼, 경기도평생교육진흥원장 표창장을 수상했다고 밝혔다. 이번 수상은 EBS가 디지털 기반 학습환경 개선과 공공 교육 서비스 확대를 위해 지속해 온 노력이 공식적으로 인정받은 성과다.

경기도 평생교육이용권 사업은 도민의 평생학습 참여를 지원하기 위한 핵심 정책으로, EBS는 다양한 연령대가 활용할 수 있는 온라인 학습 콘텐츠(Ai 실무 활용 강의, 공인중개사, 공무원, 컴퓨터활용능력 등)를 꾸준히 제공해 왔으며, 사용자 편의성을 고려한 전용관 운영을 통해 우수 사용기관으로 선정됐다.

EBS는 디지털 격차 해소를 위해 교육 콘텐츠를 지속 확대하고, 취약계층을 대상으로 한 지원 프로그램도 함께 운영하며 학습 기회의 균등을 높이는 데 힘써왔다. 또한 디지털 전환 흐름에 맞춰 서비스 품질을 꾸준히 개선하며, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 교육 환경 구축에 집중해 왔다.

EBS 관계자는 “이번 수상은 공영 교육기관으로서 국민에게 양질의 학습 기회를 제공하기 위해 지속해 온 노력이 사회적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 디지털 기술을 기반으로 학습 접근성을 더욱 강화하고, 지역·세대·환경을 넘어 모두가 배움의 기회를 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

EBS는 이번 수상을 계기로 공공 디지털 학습 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화하고, 학습자 중심 서비스 혁신과 신규 프로그램 개발을 지속해 나갈 계획이다.

한편, 2025년 평생교육이용권은 오는 12월 31일까지 사용할 수 있다. EBS 학습을 희망하는 이용자는 EBS 홈페이지 ‘평생교육이용권 전용관’(ebs.co.kr/voucher/lecture/pkg)에서 상세 정보를 확인할 수 있다.