전라국립대·전남국립연합대학 중에서 택일키로

[헤럴드경제=박대성 기자] 전남지역 2개 국립대학인 목포대와 순천대가 의대 설립을 전제로 통합을 추진키로 한 가운데 교명 공모 과정을 통해 뽑힌 전라국립대학교 또는 전남국립연합대학교 가운데 하나를 선택하기로 결정했다.

전남지역 국회의원 10명이 최근 현대정치사에 큰 업적을 남긴 김대중 전 대통령의 이름을 따서 ‘국립 김대중대학교’로 제안한 교명은 여러 이유로 채택되지 않았다.

11일 목포대와 순천대에 따르면 두 대학 통합공동추진위원회는 전날 제8차 회의를 열고 교명 후보와 선정 일정 등을 논의했다.

추진위는 국립대 명칭에 지역명을 넣는 관례 등에 따라 전라국립대학교와 전남국립연합대학교를 최종 후보로 선정했다.

애초 교명 국민 공모에서는 ‘남도대학교’가 가장 선호됐지만 ‘전남도립 남도대학’과 혼동을 초래한다는 지적이 있어 전라국립대학교 또는 전남국립연합대학교 중에서 결정하기로 했다.

추진위는 오는 17일 두 대학 교수, 직원, 학생 등 구성원 투표를 거쳐 18일 최종 교명을 확정해 발표할 예정이다.

앞서 김문수·김원이 의원 등은 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “고(故) 김대중 대통령은 민주주의·인권·평화·통합의 가치를 실천한 지도자이자 한국인 최초의 노벨평화상 수상자이며 전남이 낳은 세계적 인물”이라고 통합대학 교명으로 제안했다.