학생 2배로 붐비는 KISH…입학 대기·교육 질 저하 심화 홍옌성 신도시 내 새 국제학교 건립 중…절차 지연에 현지단체 “교육권 침해” 교육부 실사단 현장 방문…승인 여부 조만간 결론날 듯

[헤럴드경제=서지연 기자] 베트남 수도 하노이 일대에 한국 기업 진출이 확대되면서 주재원과 교민이 급증하고 있지만, 한국 학생들이 이용할 수 있는 학교는 단 한 곳뿐이어서 과밀 문제가 심각해지고 있다. 현지에서는 “제2 한국국제학교 설립을 더 늦출 수 없다”는 요구가 커지고 있다.

한국·베트남가족협회는 11일(현지시간) 하노이 인근 홍옌성에 추진 중인 제2 한국국제학교 설립을 조속히 승인하라고 한국 교육부에 촉구했다. 협회는 “최근 몇 년간 하노이를 포함한 베트남 북부 지역에 대기업·프랜차이즈 등 한국 기업이 대거 진출하면서 주재원 수가 크게 늘었다”며 “주재원 자녀도 함께 증가해 기존 학교로는 수용이 불가능한 상황”이라고 밝혔다.

실제 베트남 내 한국 교민은 2023년 17만8000명에서 지난해 19만2000명으로 증가했다. 이 가운데 하노이를 중심으로 한 북부 지역에만 7만명 이상이 거주하는 것으로 파악된다.

하지만 하노이 일대에서 한국 학생이 입학할 수 있는 한국국제학교는 현재 ‘하노이 한국국제학교(KISH)’ 한 곳뿐이다. 지난해 기준 KISH 재학생은 2000명을 넘으며 정원의 두 배에 달한다. 이 때문에 입학 대기가 길어지고, 교육 여건도 빠르게 악화되고 있다는 지적이 나온다.

협회는 “학생 상당수가 제때 입학하지 못해 교육권이 침해되고 있다”며 “학교 증축 가능 공간도 이미 소진된 상태”라고 강조했다.

이런 가운데 베트남 최대 민간기업 ‘빈그룹’의 계열사인 빈홈스가 홍옌성 신도시에 제2 한국국제학교 건설을 병행하고 있다. 학교 설립추진단은 지난해 11월 설립 승인 신청을 주베트남한국대사관을 통해 제출했지만, 행정 절차는 예정보다 길어졌고, 교육부 실사단은 지난달에서야 현장을 방문해 부지를 점검했다.

장우연 한국·베트남가족협회장은 “베트남 북부 지역에 사는 다문화 가정 학생과 주재원 자녀의 교육권은 당연히 보장돼야 한다”며 “제2 한국국제학교 설립 승인은 더 이상 늦춰선 안 된다”고 강조했다.