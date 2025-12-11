불법대부조직 ‘일망타진’ 고금리 채권추심 피의자 12명 검거

[헤럴드경제=전새날 기자] 최고 1만2000%의 살인적인 이자율을 적용하며 불법대부업을 운영해 온 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울영등포경찰서는 11일 브리핑을 열고 전국 규모로 불법 고금리 채권을 추심한 피의자 12명을 검거했다고 밝혔다. 이들은 대부업법, 채권추심법, 이자제한법을 위반한 혐의를 받는다. 경찰은 영업팀장 등 4명을 구속하고 총책 등 8명을 불구속했다.

경찰에 따르면 이들 조직은 무담보 대출 광고를 통해 전국에서 173명을 상대로 5억2000만원을 대부하고, 최고 1만2000%의 이자율을 적용하며 범조를 벌였다. 지난해 6월부터 올해 10월 사이 대구 일대 아파트를 임차해 대포폰을 이용한 텔레그램, 카카오톡 등 인터넷 SNS(사회관계망서비스)로 불법대부업을 운영했다.

총책으로 활동한 A(28)씨와 B(28)씨는 지난해 6월께 대구지역 중고교 선후배들을 공범으로 끌어들였다. 대구 일대 고층아파트를 임차하고 총책, 영업팀장, 영업팀원 등으로 업무를 분담했다. 영업팀원들은 불특정 다수를 대상으로 무작위로 전화를 걸어 전국의 급전이 필요한 사람들을 상대로 대부영업을 했다. 특히 이들은 100만원~500만원의 소액을 빌려주면서, 최저 4000%∼최고 1만2000%에 이르는 이자율을 적용한 것으로 확인됐다.

채무자 대부분은 금융권 대출이 어려운 급전이 필요한 서민들이었다. 별도 담보 없이 대출받는 대신 본인의 사진과 지인의 연락처를 대부업체에 전송했다. 채무자들이 원금 및 이자를 상환하지 못하면, 대부업체 피의자들은 채무자의 지인들에게 “채무자가 유흥업소에 다닌다”라고 언급하며 허위 사실의 메시지를 카카오톡으로 전송하는 악질적인 수법으로 채권추심을 해왔다. 특히 채무자의 초등학생 자녀에게까지 협박 문자를 전송하는 행위까지 서슴지 않았던 것으로 밝혀졌다.

인스타그램 등 SNS에 계정을 만들어 차용증을 들고 있는 피해자의 사진이나 허위 사실을 올린 뒤 지인들에게 문자를 보내기도 한 것으로 파악됐다. 일부 피해자는 협박에 못 이겨 극단적 선택까지 시도했다고 전해진다.

피의자들은 범행을 은폐하기 위해 대포폰을 사용하거나 서로 가명을 사용했다. 추심행위 중에도 개인별로 5~6개의 계정을 번갈아 사용하는 등 자신들의 신분을 철저히 숨겼다. 특히 이들은 외부 노출이 어려운 대단지 고층아파트를 대부업 사무실로 임차하고, 1~3개월에 한 번씩 사무실을 이전하는 등 치밀함을 보였다. 수익금은 대포계좌로 관리하고, 상품권 및 현금으로 환전해 자금을 세탁하기도 했다.

경찰은 지난 8월 대부업 사무실에 대해 압수수색영장을 발부받아 휴대전화 15대와 노트북 7대, IP변작기(라우터) 5대, 현금 239만원 등을 압수했다. 현장에서는 영업팀장 2명과 영업팀원 3명 등 총 5명을 검거해 전원 검찰에 송치했다. 지난 2일에는 피의자 5명을 추적해 주거지에서 추가 검거하고 휴대전화 7대, USB, 노트북 4대, 현금 260만원을 압수했다.

경찰 관계자는 “앞으로도 경찰은 서민들을 상대로 하는 불법대부업, 고리대금행위, 채권추심 범죄를 근절시키기 위해 지속적인 수사활동을 펼쳐갈 예정”이라고 말했다.