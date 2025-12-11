[헤럴드경제=문영규 기자] 일론 머스크가 이끄는 미국 민간 우주기업 스페이스X가 내년 증시 상장을 추진하며 기업 가치는 약 1조5000억달러(약 2207조원)에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

스페이스X는 기업공개(IPO)를 통해 총 300억달러(약 44조원) 이상의 자금을 조달할 계획이며 이는 사상 최대 규모가 될 전망이라고 블룸버그가 10일(현지시간) 보도했다.

만약 기업 가치가 1조5000억달러에 달한다면 현재 테슬라 시가총액(약 1조4000억달러)을 넘게 된다.

블룸버그는 복수의 소식통을 인용, 스페이스X 경영진과 자문단이 IPO 시기를 내년 중후반으로 잡았으며, 시장 상황 등 변수에 따라 시기는 변경될 수 있다고 덧붙였다.

로이터 통신도 이날 소식통을 인용해 스페이스X가 내년 IPO를 통해 250억달러 이상의 자금을 조달하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

스페이스X는 내년 6∼7월 상장을 목표로 은행들과 논의를 시작했고 기업가치가 1조달러를 넘어설 수 있다고 로이터는 전했다.

스페이스X는 IPO로 조달한 자금 일부를 우주 기반 데이터센터 개발과 여기에 필요한 반도체 칩 구매에 쓸 계획인 것으로 전해졌다.

‘사상최대’ 기업가치 추산 배경은

스페이스X는 비상장 기업이라 재무보고서가 공개되지 않기 때문에 정확한 매출은 알 수 없다. 업계는 지난해 매출을 131억 달러(19조3200억원)로 추산하고 있다.

블룸버그에 따르면 올해는 연간 약 150억달러(약 22조원)의 매출을 올릴 것으로 예상된다.

내년 매출은 이보다 증가한 220억∼240억달러(약 32조∼35조원)로 추정된다. 매출 대부분은 위성 인터넷 사업 스타링크에서 나온다.

스페이스X의 최대 장기 투자자는 피터 틸의 파운더스 펀드, 발로르 에쿼티 파트너스 등 벤처캐피털 기업들이며, 자산운용사 피델리티와 알파벳 구글 역시 주요 투자사다.

스페이스X 투자자들은 스타링크 이용자가 800만 명 이상인 것으로 보고 있다.

이전 최대는 290억달러 ‘사우디아람코’…내년 IPO 바람 불까

이전까지 최대 규모의 IPO는 2019년 상장한 사우디 아람코로, 이를 통해 약 290억달러의 자금을 조달했다.

블룸버그와 로이터는 스페이스X의 최대 규모 IPO가 이뤄질 경우 주요 비상장 기업들의 증시 진입을 촉진할 수 있다고 전망했다.

인공지능(AI) 업계의 오픈AI와 앤트로픽도 내년 IPO를 논의 중인 것으로 알려져 있다.

금융정보업체 머저마켓의 주식시장 책임자인 사무엘 커는 “이 모든 거래가 성사된다면, 올해 이미 싹이 트기 시작한 미국 IPO 시장이 진정한 부활을 맞이할 것”이라고 말했다.