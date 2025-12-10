[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]제12대 경북도의회 초선의원 모임인 초우회는 10일 경북도지사실에서 열린 ‘희망 2026 나눔캠페인’을 통해 이웃돕기 성금 200만원을 기탁했다.

초우회는 출범 이후 매년 연말마다 이웃돕기 성금을 전달해 오고 있으며 이번 성금 역시 지역사회에 따뜻한 온정을 전하기 위해 초우회 회원들이 뜻을 모아 회원 회비로 마련했다.

이날 전달식에는 박규탁 회장을 비롯해 김진엽 수석부회장, 최병근·김창혁·손희권 부회장, 김대진 감사, 정경민 총무 등 초우회 임원과 이춘우 초우회 고문, 경북지사, 경북사회복지공동모금회 관계자들이 함께 참석했다.

2023년 10월에 공식 출범한 초우회는 29명의 초선의원으로 구성돼 의정역량 강화는 물론 경북도의회의 변화와 혁신을 이끄는 데 중심적 역할을 하고 있다.

또 다양한 봉사활동과 지역사회 공헌활동을 꾸준히 추진하며 봉사와 나눔의 가치를 실천하고 있다.

박규탁 회장은 “회원들이 한마음으로 준비한 이번 성금이 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 초우회는 도민과 함께하는 책임 있는 의정활동과 사회적 가치 실현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.