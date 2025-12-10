[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 해양·문화·관광 복합개발사업으로 추진하고 있는 골든하버 부지에 들어설 호텔 유치에 나섰다.

IPA는 10일 국내 주요 호텔 운영사를 회원으로 두고 있는 한국호텔업협회 대상 ‘골든하버 설명회’를 서울 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스에서 개최했다.

IPA는 골든하버 일부 매각 부지에 유럽형 스파 리조트 개발이 추진됨에 따라 인접 필지에 호텔을 유치하기 위해 호텔 업계 주요 사장단을 초청해 국내 호텔 시장의 호황 흐름에 맞춘 투자 참여를 요청했다.

앞서 IPA는 지난 7월과 9월에도 호텔 최고 경영 책임자(CEO)와 투자실무 담당자들을 대상으로 설명회를 연 바 있다.

‘골든하버’는 해양·문화·관광 복합개발 사업으로 총면적 42만7657.1㎡ 규모 일반 상업용지 11개 필지에 레저, 휴양, 쇼핑, 엔터테인먼트 등 다양한 관광 인프라가 조성된다.

IPA는 2023년 인천경제자유구역청과 골든하버 일부 필지(Cs8,9/총 9만9041.6㎡)에 대한 매매계약을 체결한 바 있으며 현재 잔여 부지에 대한 잠재투자자 발굴과 투자유치를 추진 중이다.