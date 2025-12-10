“죽어도 끝나지 않는다. 자수해라!” 23만명에 숨은 살인범 20년 만에 잡혔다 [세상&플러스]

[헤럴드경제=이영기·정주원 기자] “죽어도 끝나지 않는다. 꼭 잡는다. 아니면 자수해라. 죽은 후 밝혀져서 가족 힘들게 하지 말고 죗값 받고 편하게 살아라.” 장기 미제사건의 죽은 범인을 밝혀낸 한 끈질긴 형사는 어딘가 숨어 있을 범인들을 향해 진지한 표정으로 말했다. 김장수(55·경감) 서울경찰청 중요미제·장기실종사건 수사팀장의 얘기다. 그는 20년간 풀