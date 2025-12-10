[헤럴드경제=고승희 기자] 방송인 박나래(40)를 둘러싼 ‘주사 이모’ 사태가 일파만파 확산되며 심상치 않은 조짐을 보이고 있다. 이번엔 가수 겸 작곡가 정재형에게도 불똥이 튀었다. 두 사람이 함께 출연했던 방송분이 비공개 처리되면서다.

10일 MBC 공식 유튜브 채널 등에 따르면 지난해 12월 13일 ‘나 혼자 산다’ 방영분 중 박나래와 정재형의 김장 에피소드가 담긴 영상들이 비공개로 전환됐다.

방송에서 박나래와 가수 겸 작곡가 정재형과 함께 김장 80포기를 담갔다. 정재형은 “내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다”고 말했고, 박나래는 “어 오빠, 링거 같이 예약”이라고 답했다.

당시엔 별다른 문제가 없었으나, 최근 박나래가 ‘주사 이모’ 논란에 휩싸이며 입방아에 오르기 시작했다. 박나래가 이른바 ‘주사 이모’라고 불리는 사람으로부터 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 의혹이 제기되면서다.

이에 정재형에게도 영향이 미치자 소속사 안테나는 입장문을 내고 “논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다”며 “‘주사 이모’와의 친분 관계는 물론 일면식도 없다”고 밝혔다.

일련의 논란에 박나래 측 법률대리인은 “종합적으로 검토한 결과 박나래의 의료 행위에는 법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다”며 “박나래의 바쁜 촬영 일정으로 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이다. 이는 일반적으로 널리 이용하는 합법적 의료 서비스”라고 해명했다.

하지만 강남경찰서에는 국민신문고를 통해 마약류관리에 관한 법률 위반(향정) 및 의료법, 약사법 위반 등의 혐의로 박나래와 ‘주사이모’ 등에 대한 고발이 접수됐다. 임현택 전 대한의사협회 회장은 ‘주사 이모’를 의료법 위반 혐의로 검찰에 고발했고, 의협도 “국민 건강을 심각하게 위협하는 의료법 및 약사법 위반 사안임을 분명히 한다”는 입장을 밝혔다.