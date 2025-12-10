다시 관광 한미동맹, 미국 숨은 보석들⑧

[헤럴드경제=함영훈 기자] 시애틀에는 우주시대 에펠탑을 세우겠다는 의지로 만들어진 스페이스니들, 스페이스니들을 가장 잘 볼수 있는 케리공원, 스타벅스1호점이 있고 118년 전에 세워진 파이크 플레이스 농축수산식품시장, 치훌리 가든, 알카이비치, 올림픽조각공원 등 많은 매력들이 있다. 시민들도 일반적인 ‘미국 깍쟁이’ 느낌이 적고, 여러 지역 출신 사람들과 잘 어울리는 포용적인 성품을 보인다.

시애틀 5번가와 마리온가 모퉁이에는 고색창연한 문화유산 위에 현대식 건물이 우뚝 솟은 호텔이 하나 나온다.

▶스타벅스1호점 걸어서 10분

이곳에서 파이크 플레이스 시장, 엘리엇베이(Elliott Bay)와 유람선 선착장 까지는 걸어서 10분밖에 걸리지 않는다. 높은 층에 투숙하면, 북쪽으로는 시애틀 도심도 한눈에 보인다.

파이크 플레이스를 둘러보고, 스타벅스1호점에서 의미있는 커피 한 잔을 한뒤, 모노레일을 타면 스페이스 니들 등 시애틀의 매력지들을 단번에 구경할수 있다.

마리온가 모퉁이 미국 헤리티지와 공생하는 첨단 마천루는 바로 롯데호텔 시애틀이다. 한국 사람으로서는 여간 여간 반갑지 않다. 이곳은 한국인에게 더더욱 친절하다.

일찌감치, 이곳은 LAFC 소속 손흥민선수가 국가대표로서 마지막 꿈을 펼칠 2026년 북미월드컵축구대회 시애틀 경기팀 숙소로서 내정된 상태다.

헤리티지 빌딩은 바로 1908년에 시애틀 최초의 연합 감리교회(United Methodist Church)의 본부이다. ‘더 생추어리(The Sanctuary)’라는 명칭으로도 불린다.

그래서 롯데호텔 시애틀에서 결혼식을 올리면 일반적인 연회장과는 다른 고색창연한 분위기, 더 큰 축복을 받는 느낌을 얻는다. 미국 국가 등록 사적지로 지정된 이 건물은 시애틀에서 가장 오래된 보즈 아트 양식 건물로서 경외감을 불러일으키는 디테일을 보존하며 정성스럽게 복원되었다. 58피트 높이의 돔형 천장, 수작업으로 제작된 오리지널 스테인드 글라스 창문들, towering pipe organ(파이프 오르간)이 도시 어디에서도 맛볼 수 없는 낭만적이고 경건한 분위기를 자아낸다고 롯데호텔 시애틀의 한국인 스태프들은 전했다.

▶성지 위에 지은 롯데호텔 시애틀..결혼식 더 큰 축복

‘더 생츄어리’는 이 호텔의 그랜드볼룸 이름이기도 하다. 엄숙한 스테인드 글라스, 신비로운 빛이 가득한 갤러리 볼룸 등을 포함한 2만 평방피트의 규모의 이벤트 공간이다.

부부가 신성한 돔 아래에서 서약을 나누거나, 신비한 색채의 빛 아래 춤을 추거나, 사랑하는 이들과 황홀한 후광 아래서 건배를 할 수 있는 공간이라고 롯데호텔 시애틀측은 설명한다.

전설적인 디자이너 필립 스탁(Philippe Starck)이 설계한 롯데호텔 시애틀은 15층 규모에 189개의 아트 객식을 보유한다. 그 만큼 여유롭다는 뜻이다. 한국,미국 등의 첨단 기술이 투영됐다. 친환경 에너지, 상상력 넘치는 예술 작품, 신구조화의 가구들을 보면 이 호텔의 지속가능, 예술중시, 헤리티지 중시의 철학을 읽을수 있다.

호텔 꼭대기에 위치한 샬롯 레스토랑 & 라운지는 현지 재료와 아시아풍의 칵테일을 활용한 혁신적 태평양 북서부 요리를 제공한다. 개성을 존중하는 페이스트리 프로그램은 수석 파티쉐 아티스 칼손스가 이끈다.

웰니스(wellness)를 추구하는 투숙객들은 에트리얼한 분위기의 스파(Le Spa del’hôtel LOTTE)에서 평온함을 찾거나, 빛이 가득한 피트니스 센터에서 분주한 도시 거리를 내려다보며 활력을 북돋울 수 있습니다.

▶북미월드컵 시애틀경기장 코앞, 무료 도심투어

2026 FIFA 월드컵이 시애틀에서 열리는 것을 계기로, 롯데 호텔 시애틀은 룸 헌 필드(Lumen Field)로부터 단 몇 분 거리의 완벽한 홈 베이스를 제공한다. 손님들은 경기장까지의 손쉬운 접근을 즐기면서도 호텔의 모던 럭셔리와 시대를 초월한 우아함을 체험할 수 있다고 호텔측은 설명했다.

도심 한복판에 위치해 있어 호텔은 시애틀의 워터프론트, 파이크 플레이스 마켓, 활기찬 문화 지구까지 발걸음을 옮기기 좋으니, 월드컵 목적으로 롯데호텔 시애틀에 올 경우 사통발달의 기점에서 관광을 즐길수 있다.

럭셔리 렉서스 LX 600을 이용해 호텔 반경 2마일 내 주요 장소까지 무료 교통을 즐길 수 있다. 파이크 플레이스 마켓, 시애틀 센터, T-Mobile 파크, 루멘 필드 등에 금새 도착한다. 레이니어산 등 외곽으로 나가고 싶은 손님을 위해 웨스턴 워싱턴의 최고를 보여주는 드라이브 맵도 큐레이션되어 있다고 한다.

롯데 호텔 시애틀은 시애틀 사운더스 FC 와의 파트너십을 통해 경기관람기회도 제공한다.

▶한국문화 미국 전통의 환상적인 조화

미국 헤리티지 위에 지어진 롯데호텔 시애틀은 미국적인 요소에 대한 경험 뿐 만 아니다. K-컬쳐, K-푸드 등을 경험하는 곳이다. 체크인을 위해 입장하자마자 전통 한국 웰컴 음료인 매실차(Maesil)를 제공받는다.

호텔 전반에서는 한국 디자인 원칙에 영감을 받은 인테리어를 찾아볼 수 있으며, 우아함, 단순함, 자연 재료의 조화가 미묘하게 드러난다.

객실과 스위트룸에는 엄선된 고급 한국 도자기, 한복에서 영감을 받은 섬세한 패브릭 등 정제된 디테일이 가미되어 있으며, 침착하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.

롯데 호텔 시애틀의 서비스는 ‘정(情)’의 구현을 표방한다. 한국적 환대 문화이다. 개인화된 컨시어지 서비스나 턴다운(Turndown) 어메니티 같은 세심한 배려에서 한국적 마음씀씀이가 느껴진다.

식당에선 전통 차를 맛볼수 있고, 시기가 맞으면 계절별 한국 명절과 전통을 기념하는 이벤트도 체험할수 있다.

롯데호텔 시애틀의 16 층에 위치한 샤롯데 레스토랑&라운지는 수석 주방장 라이언 피어슨을 영입하며 대담한 새 장을 열었다. 미슐랭 스타 셰프들의 주방 경험과 글로벌 파인 다이닝 감각을 바탕으로 피어슨은 태평양 북서부에서 영감을 받은 계절별 메뉴를 선보인다.

이를테면, 라즈베리 컨피트 루바브를 곁들인 시어드 알래스카 할리벗, 타이 바질 소스 비에르쥬를 곁들인 와일드 킹 살몬 등이 있고, 아시아풍 칵테일, 수석 페이스트리 셰프 아티스 칼손스의 정교한 페이스트리, 한국적 감성이 곳곳에 녹아든 셰프 피어슨의 요리 경험이 계속 발전 중이라고 호텔측은 소개했다.