부천시 43%, 경기도 38% 도시재생·정비지원센터 중심 원스톱 체계 구축 조용익 시장 “균형 잡힌 주거환경 정비로 시민 만족도·도시 경쟁력 높일 것”

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 추진한 소규모주택정비사업 시행률이 경기도 내 평균을 넘어선 것으로 나타났다.

10일 부천시에 따르면 시내 가로주택정비·소규모재건축 등 소규모주택정비사업이 321곳에서 추진 중이다. 이 중 138곳(43%)이 사업시행인가·착공·준공 등 실제 진행 단계에 진입했다.

이는 10월 말 기준 경기도 지자체 평균 시행률 38%를 웃도는 수치다.

시는 이 같은 높은 시행률을 사업 전 과정에 걸친 단계별 통합관리와 체계적인 지원의 결과로 분석하고 있다.

시는 ‘도시재생·정비지원센터’를 중심으로 원도심 정비 전반에 걸쳐 사업 초기부터 준공까지의 모든 과정을 통합 관리하는 원스톱 체계를 운영 중이다.

사업 이해도를 높이고 조합의 운영 역량을 강화하기 위해 ‘도시정비 아카데미’를 운영하고 있다.

지난해 소규주택정비사업 교육에는 358명이 참여해 99%의 만족도를 보였다.

정비사업 통합홈페이지도 개설해 100여 개의 사업과 정보를 안내하고 주소 기반 정비사업 검색 기능을 제공해 정보 접근성을 높였다.

시는 오는 29일까지 조합 임원과 조합원을 대상으로 ‘소규모주택정비사업 지원 수요조사’를 실시한다.

조합 현황과 어려움, 교육·자문수요 등 조사 결과를 바탕으로 내년 1월 ‘맞춤형 지원 계획’을 확정한다.

시는 이를 통해 현장 수요에 기반한 실질적인 지원체계를 마련하고 정비 행정의 효율성과 완성도를 높일 계획이다.

새로운 지원 계획에는 도시및주거환경정비법 개정에 따른 조합 임원 윤리·책무 교육과 단계·대상별 심화 과정이 포함된다.

조합 내 갈등과 정보 비대칭에 따른 비효율을 줄이고 조합 운영의 투명성과 신뢰도를 높이기 위함이다.

또 도시계획, 건축, 법률, 회계, 금융, 감정평가 등 분야별 전문가지원단을 구성해 사업 초기부터 현장을 밀착 점검, 자문하는 서비스도 계획 중이다.

일정 동의율을 충족한 구역에는 부동산원과 협업한 개략적인 사업성 분석도 제공한다. 사업 지연과 갈등을 예방하고 안정적인 사업 추진 동력을 확보하기 위해서다.

정비사업 통합홈페이지 역시 고도화된다. 사업비·용역비 통계, 법령 개정, 단계별 점검 내용 등을 상시 공개해 조합의 합리적 의사결정을 돕고 정보 비대칭을 줄여 투명성과 신뢰도를 강화다는 구상이다.

조용익 부천시장은 “소규모주택정비사업은 주민들의 일상과 가장 가까운 주거환경을 바꾸는 사업인 만큼 사업 현장의 필요를 반영한 맞춤형·체감형 지원이 중요하다”며 “시는 ‘속도와 체계’를 모두 갖춘 균형 잡힌 정비행정으로 주거 만족도와 도시 경쟁력을 함께 높이겠다”고 말했다.