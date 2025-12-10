‘K-반도체 비전·육성 전략 보고회’ 주재 정부 합동 ‘AI 시대, 반도체산업 전략’ 발표 산업지형 변화·생산능력 제고방안 등 토론

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 10일 글로벌 반도체 2강으로의 도약을 위해 국내 팹리스 매출 10배 확장을 목표로 세우는 등 우리나라 반도체·인공지능(AI) 생산 능력 제고와 생태계 확장을 본격적으로 논의한다.

대통령실은 이날 이 대통령이 ‘AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회’를 주재한다고 밝혔다.

대통령실은 이날 “반도체산업은 우리 경제의 발전을 견인해 온 핵심 원동력이며 경제안보 측면에서도 매우 중요한 국가전략산업”이라며 “최근 국가 간 AI 경쟁은 반도체를 둘러싼 글로벌 패권 경쟁으로 전개되고 있다”고 짚었다.

이어 대통령실은 “이러한 상황에서 반도체산업 육성에 국가의 역량을 결집하기 위해 이 대통령이 직접 행사를 주재하게 됐다”고 설명했다.

이날 보고회에선 김정관 산업통상부장관이 정부 합동으로 ‘AI 시대, 반도체산업 전략’을 발표할 예정이다.

특히 이날 발표되는 반도체산업 전략에는 글로벌 반도체 2강으로 도약하기 위한 반도체 제조(메모리+파운드리) 역량 세계 1위 초격차 유지, 국내 팹리스 매출 10배 확장을 목표로 한 내용이 포함된다.

▷반도체 기술·생산주권 확립(차세대 메모리, 신경망처리장치(NPU) 등 개발·상용화 본격화 등) ▷시스템 반도체 역량 강화(온디바이스 AI 반도체 개발·상용화, 상생 파운드리 설립, 국방 반도체 기술 자립 등) 전략과 세부 과제들이 포함된다.

또한 ▷반도체 소부장·인력 공급망 확충(글로벌 No.1 소부장 육성 프로젝트, 반도체 대학원대학 설립 등) ▷반도체 생태계 확장(남부권 혁신벨트 조성) 등에 대한 전략과 세부 과제도 제시될 예정이다.

이어지는 토론은 AI시대 산업지형 변화와 반도체 생산능력 제고방안, AI 반도체 기술개발 및 생태계 육성 방안 등 3개 세부 세션으로 나뉘어 진행된다. 이 자리에서 반도체 기업과 전문가, 학생들이 반도체산업의 현재와 미래 나아갈 방향에 대해 의견을 나눈다.

이날 보고회에 정부에서는 기획재정부·과학기술정보통신부·산업통상부·교육부 장관, 금융위원회ㆍ공정거래위원회 위원장, 기후에너지환경부 차관, 방위사업청 차장, 국가AI전략위원회 부위원장, 대통령실 정책실장, 경제성장수석, AI미래기획수석, 산업정책비서관 등이 참석한다. 또한 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 주요 반도체 산·학·연 관계자도 함께해 총 40여 명이 참석할 예정이다.