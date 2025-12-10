- 여름철 폭우·폭염 극한 기후 속 선제대응으로 빛난 재난관리 공로 인정 받아

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 기후변화로 인한 극한 기상에 선제대응키 위해 마련한 ‘충남 세이프존(SAFEZONE)’ 등 다양한 정책과 사업이 정부로부터 우수성을 인정받았다.

도는 행정안전부 주관 자연재난 대책 추진 우수 지방정부 선정 결과, 여름철 호우·폭염 대응 우수기관으로 선정돼 총 호우분야 3억원, 폭염분야 1억 5000만원의 특별교부세를 받는다고 10일 밝혔다.

이는 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 선제적 예방과 체계적인 대응을 펼친 공로를 인정받은 것으로, 재난관리 선도 지방정부로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.

충남 세이프존은 기후변화로 예상하지 못한 지역이나 안전 부주의로 인한 재난·사고가 증가함에 따라 도내 전체 5905개 마을을 대상으로 추진한 충남형 안전한 마을 만들기 사업이다.

도는 이를 기반으로 민관협력체계를 강화해 ‘1마을 1대피’ 지정 및 취약계층 맞춤형 대피계획을 수립하는 등 주민 중심의 재난대응 체계를 갖췄다.

취약계층 보호체계는 마을주민, 자율방재단, 마을 이통장 등으로 구성된 안전파트너 중심의 마을대피소 관리, 위험요인 제거, 취약계층 안부 확인 및 대피지원 등이다.

이를 통해 여름철 집중호우 때 2371명을 선제적으로 대피시키고 597명 구조하는 성과를 거뒀다.

폭염 대응은 방문·전화 안부확인 37만여 건을 실시하고, 야외 1-2인 작업자에 대한 집중관리 등 폭염 취약계층을 세심하게 보호했다.

폭염 속 수해복구 현장에서도 자원봉사자를 위한 이동식 냉방버스 운영해 단 1명의 온열질환자도 발생하지 않았으며, 피해 주민들의 심리·생활 안정을 위해 ‘호우 피해자 통합지원센터’를 설치해 심리상담, 금융지원 안내 등 원스톱 지원체계를 제공했다.

피해조사 직후 200억원 규모의 도 특별 지원금을 신속히 지급해 주민들의 신속한 일상 회복을 지원했다.

이 뿐만 아니라 자연재해위험요인을 사전에 제거하고 관리하기 위해 올해 풍수해 생활권·자연재해위험개선지구·저수지·급경사지 등 재해예방사업 76개 지구에 2455억원을 투입한 바 있다.

신동헌 자치안전실장은 “도민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장 중심의 재난관리 역량을 강화해 온 노력이 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 기후위기 시대에 대응하는 재난관리 혁신을 지속해 더욱 안전한 충청남도를 만들어 가겠다”고 밝혔다.