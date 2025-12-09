[헤럴드경제=김성훈 기자] 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹이 제기된 개그우먼 박나래가 매니저들과 만나 오해를 풀었다고 밝혔지만, 매니저들은 사실이 아니라고 밝혔다.

9일 채널A에 따르면, 박나래의 전 매니저들은 박나래와 3시간 가량 이야기나눈 것은 맞지만 “사과도 받지 못했고 양측의 어떠한 합의도 없었다”고 주장했다.

전 매니저들은 박나래에게 “우리가 한 달 동안 많이 참지 않았냐. 이제 못 하겠다”고 하자 박나래는 “그러면 소송하자”고 했다고 말했다.

박나래가 입장문에서 ‘오해를 풀었다’고 밝힌 것에 대해서는 “오해가 풀렸다는 말을 보고 어이가 없었다”, “입장문을 내려고 나를 만났다는 생각이 들었다”, “어떻게든 시간을 끌어 여론을 바꾸려는 의도로 보인다”고 밝혔다.

전 매니저들의 이런 주장에 대해 박나래 측 소속사에 입장을 물었지만 답변을 하지 않았다.

박나래는 지난 8일 방송 활동을 중단하겠다며 낸 입장문에서 “11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다”며 “어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다”고 밝힌 바 있다.

이번 일은 박나래의 전 매니저 두 명이 박나래로부터 특수상해와 성희롱, 폭언 등 직장 내 괴롭힘을 겪었다며 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청하면서 불거졌다.

두 매니저는 5일엔 서울 강남경찰서에 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다. 또 1억원 규모의 손해배상 청구 소송도 예고했다. 매니저들은 박나래가 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요 등에 자신들을 24시간 대기시키는가 하면 가족 일까지 맡기며 가사 도우미로 이용했다고 주장하고 있다. 또 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 하고, 화가 나서 술잔을 던져 다치기도 했다고 주장했다.

이에 박나래 측은 “퇴직금 지급 후 전년도 매출 10%를 요구받아 이를 거절하자 새로운 주장이 계속 추가됐다”며 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소했다.