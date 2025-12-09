고환율 주범으로 지목된 해외투자 금융감독원, 증권사와 간담회 개최 “관리 미흡할 경우 현장점검할 것”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 금융감독원이 9일 증권사를 향해 해외주식에 대한 과도한 이벤트나 광고를 자제하고 환율 변동성 안내 절차를 강화토록 당부했다.

금감원은 이날 금융투자협회에서 금융소비자보호 책임자(CCO) 및 준법감시인 간담회를 열고 “증권사가 수익성에 치중하기보다 투자자 보호를 우선시하는 영업문화를 확립하고 리스크관리를 강화할 것을 당부했다”며 이같이 밝혔다.

가파르게 환율이 치솟는 원인 중 하나로 거주자의 해외투자가 지목된 가운데 증권사의 해외 주식 영업·관리 실태 전반을 점검하고 나선 것이다. 특히 이날 금감원은 해외 주식에 대한 광고 자제 등을 강조했다.

금감원은 “해외 주식·파생 상품의 과당 매매 경쟁을 유발할 수 있는 과도한 이벤트·광고에 대해서는 자제하도록 강조했다”며 “금융투자협회도 해외 파생상품 교육제도 시행 전 금융상품 출시와 관련, 투자자보호 관점에서 광고 심사를 강화할 예정”이라고 밝혔다.

환율 위험을 더욱 적극적으로 알리라는 당부도 있었다. 금감원은 “상품출시 이전에 해외 고위험 상품의 리스크가 소비자에 미치는 영향을 다각적으로 분석하는 등 사전적 내부통제 강화하고 상품판매시 해외 자본시장의 고유 위험, 환율 변동성 등을 고객이 명확히 인지할 수 있도록 강화된 안내 절차를 시행할 것”이라고 강조했다.

또 “급격한 해외시장 변동성 등에 대비하여, 레버리지 투자 등 특정 상품에 과도한 쏠림이 발생하지 않도록 현행 리스크 관리 및 성과보상(KPI) 체계를 재점검할 것을 요청했다”고 설명했다.

만약 이러한 해외투자 관련 관리가 미진하면 현장점검을 통해 지도하겠다는 경고도 이어졌다. 금감원은 “현재 진행 중인 증권사 현장점검을 통해 해외 투자 관련 투자자보호 관리 체계가 미진한 증권사에 대해서는 즉시 개선하도록 지도할 것”이라고 강조했다.