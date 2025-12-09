“러너스테이션 등 명칭 변경하라” 문체부 권고에…서울시 “기존대로”

서울시가 ‘러너스테이션’ ‘펀스테이션’ 등의 정책명을 알기 쉬운 한글 표현으로 교체하라는 문화체육관광부의 권고를 사실상 거절한 것으로 확인됐다. ‘종묘 앞 초고층 빌딩 논란’으로 촉발된 서울시와 문체부의 갈등이 ‘한글 사용’으로 되풀이되는 양상이다.

9일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울시는 문체부가 한글 사용을 권고한 뒤 올해 9·10·11월, 세 차레에 걸쳐 전문가 자문회의를 개최했다. 자문회의 결과 서울시는 러너스테이션, 펀스테이션 등의 용어를 그대로 쓰기로 했다. 이에 따라 서울시가 문체부에 진행하겠다고 밝힌 새 한글 명칭에 대한 ‘국립국어원 수용도 조사’과 ‘시민 공모’는 없던일이 됐다. 서울시 관계자는 “전문가 자문회의에서 러너스테이션과 펀스테이션이 가장 정책을 알리는데 적합하다는 이름이라고 결론이 났다”고 말했다.

다만 서울시는 기존에 사용하던 ‘RUNNER STATION’과 ‘FUN STATION’을 한글 음차 표기인 러너스테이션·펀스테이션으로 고치고 영문을 병기하기로 했다. ‘스마트무브스테이션’은 ‘스마트운동스테이션’으로 고치기로 했다. 펀스테이션은 서울시가 지하철 역사 내 유휴공간을 시민 문화공간으로 바꾸는 사업이다. 서울시는 올해 여의나루역에 러너들을 위한 공간인 러너스테이션을, 먹골역에 건강상태를 측정할 수 있는 스마트무브스테이션을, 뚝섬역에 헬스 등을 할 수 있는 ‘핏스테이션’을 설치했다.

이에 대해 문체부 관계자는 “러너스테이션과 펀스테이션을 한글로 표기한다고 해도 어르신들이 한번에 이해하기는 쉽지 않다”며 “서울시는 국어기본법과 서울시 국어사용조례 위반에도 쉬운 공공언어로의 개선하겠다는 의지가 없는 것 같아 유감”이라고 말했다. 국어기본법 제14조는 ‘공문서 작성 시에는 국민이 알기 쉬운 용어와 문장을 사용하고 어문규범에 맞게 한글을 사용해야 한다’고 규정하고 있다. 서울시 국어사용조례 제2조는 ‘시장은 공문서 등에 어문규범에 맞는 알기 쉬운 용어와 문장을 사용함으로써 서울시민에게 국어 사용의 바른 본보기를 보이며 국어를 지키고 빛내고자 힘써야 한다’고 규정하고 있다.

서울시는 국어기본법과 서울시 국어사용조례의 예외조항을 들며 런스테이션과 펀스테이션사용이 문제가 없다고 보고 있다. 국어기본법 11조에 따르면 ‘뜻을 정확하게 전달하기 위해 필요한 경우’나 ‘어렵거나 낯선 전문어 또는 신조어를 사용하는 경우’에 한해 괄호안에 한자나 외국 글자를 사용할 수 있다. 러너와 스테이션이 시민들이 일상에서 쓰는 표현이라는 것이다.

앞서 문체부는 지난 7월 15일 공문을 통해 “서울시 지하철 역사 혁신 프로젝트(펀 스테이션)로 설치 운영중인 ‘러너스테이션’ 등의 안내표기와 사업명에 한글병기 없이 외국어(로마자)로만 사용되고 있으며 명칭 자체도 외국어로 구성돼 있다”며 국어기본법과 서울시 국어사용조례를 준수할 것을 촉구했다<본지 8월 20일자 23면 참고>.

이와 함께 문체부는 ▷러너스테이션 등 지하철 역사 혁신 프로젝트로 설치 운영중인 공공시설물 명칭 및 표기에 대한 우리말 대체어 또는 병기 방안 마련 ▷정책명·공공시설물 명칭 전반에 대해 외래어·외국어 단독 사용 지양 및 쉬운 우리말 사용 ▷한글 중심의 공공언어 환경 조성을 위해 국어 책임관의 역할을 적극 활용 등에 대한 개선 계획을 같은 달 31일까지 제출할 것을 요청했다.

서울시는 같은 달 말 회신 공문을 통해 ‘8월, 관련 별도 용역을 발주하고, 9월에는 용역 착수와 시민공모를, 10월에는 전문가 자문과 국립국어원 수용도 조사를 진행하겠다’고 밝혔다. ‘11월에는 옥외광고물 디자인을 마련하고, 12월에는 공공시설물 제작을 설치하겠다’는 계획도 제출했다. 당시 공문에서 서울시는 “러너, 러닝 크루 등은 한글은 아니지만 시민들이 통상적으로 사용하는 표현으로 단순한 명칭 변경을 넘어 이러한 생활 속 외래어를 우리말로 다듬는 과정 자체를 시민 참여로 추진하고 문체부 국어정책과, 국립국어원, 서울시 국어책임관 등 유관부서와 지속 협의 하겠다”고 밝혔다.

박병국 기자