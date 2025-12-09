한국·미국·영국 등 6개국서 8일부터 진행 ‘삼성 멤버스’ 앱서 프로그램 참여 신청 가능 AI 사진 편집·퀵 쉐어·연동 기능·보안 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성전자는 ‘원(One) UI 8.5’의 베타 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.

삼성전자에 따르면 원 UI 8.5는 기존 원 UI 8에 기반해 인공지능(AI) 기능과 기기 간 연결성을 강화한 것이 특징이다.

원 UI 8.5 베타 프로그램은 한국, 미국, 영국, 독일, 폴란드, 인도 총 6개국에서 갤럭시 S25∙S25+∙S25 울트라 사용자를 대상으로 진행된다.

이번 베타 프로그램에 참여하고 싶은 사용자는 갤럭시 스마트폰 내 ‘삼성 멤버스’ 애플리케이션에서 신청 가능하다. 삼성전자는 베타 프로그램을 통해 얻은 사용자 피드백을 바탕으로 소프트웨어를 보완해 원 UI 8.5 공식 버전의 완성도를 높이겠단 방침이다.

먼저 원 UI 8.5는 사용자가 콘텐츠를 더욱 편리하게 생성하고 공유하도록 개선됐다.

AI 기반 이미지 편집 기능인 ‘포토 어시스트’에서 편집 과정의 번거로움을 줄인 것이 단적인 예다. ‘생성형 편집’, ‘인물 사진 스튜디오’ 등을 활용해 단계마다 저장을 하지 않아도 끊김이 없이 이미지 편집을 할 수 있다.

이미지 편집 이력에 대한 활용도도 높였다. 기존에는 AI 이미지 편집 이력에서 이전으로 ‘돌아가기’만 가능했으나, 원 UI 8.5에서는 사용자가 특정 단계에서 편집한 내용만 골라 반영하거나 제거할 수 있다.

콘텐츠 공유 기능인 ‘퀵 쉐어(Quick Share)’도 강화했다. 사용자가 갤러리에 저장된 인물 사진과 연락처 정보를 연결하면, 사진에 포함된 사람에게 보낼 수 있도록 추천해 준다.

이어 원 UI 8.5는 갤럭시 스마트폰과 각종 기기와의 연동 기능도 보강했다. 갤럭시 스마트폰을 통해 주변 오디오 기기에 음성을 송출하는 ‘오디오 방송’ 기능을 추가했다.

주변의 ‘LE 오디오’ 기기를 연결한 후 사용자가 스마트폰에 내장된 마이크로 말을 하면, 연결된 LE 오디오 기기에서 해당 음성을 실시간으로 들을 수 있다. LE 오디오는 저전력 블루투스 방식으로 동작하면서 여러 기기를 동시에 연결할 수 있는 오디오 규격이다.

또 ‘저장공간 공유’ 기능을 활용하면 태블릿과 PC 등 다른 갤럭시 기기의 파일을 스마트폰으로 확인 가능하다. 스마트폰의 ‘내 파일’ 앱에서 주변 갤럭시 기기에 저장된 파일·이미지·동영상 등을 이용할 수 있다.

아울러 기존 ‘도난당한 기기 보호’ 기능도 한층 새로워졌다. 삼성전자는 화면이 켜져 있는 상태에서 스마트폰을 분실하거나 도난당해도, 자동으로 잠기도록 하는 ‘인증 실패 잠금’ 기능을 추가했다.

원 UI 8.5 공식 버전은 내년 상반기에 출시될 갤럭시 S시리즈부터 탑재된다. 삼성전자는 이후 기존 출시된 갤럭시 기기에도 차례대로 적용할 예정이다.