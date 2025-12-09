신상품 도입·순환 및 폐기 시 지원금

[헤럴드경제=김진 기자] CU가 편의점 업계에서 가장 먼저 ‘2026 가맹점 상생지원안’을 체결했다고 9일 밝혔다.

2026년 가맹점 상생안은 상품 도입부터 판매, 철수까지 전 과정을 지원한다. 가맹점이 부담 없이 점포 운영을 할 수 있도록 설계됐다. 특히 간편식, 냉장 디저트 등 편의점 핵심 카테고리의 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

우선 ‘신상품 도입 지원금’을 연간 최대 192만원으로 상향하기로 했다. 기존에는 신상품 도입률에 따라 연간 최대 180만원이 지급됐다. 전체 신상품 도입률과 함께 간편식 및 냉장디저트 카테고리 신상품 도입률을 기반으로 산정된다.

‘신상품 순환 지원금’도 신설한다. 신상품 출시 후 약 2개월간 판매, 폐기, 철수 등으로 초도 물량을 소진한 비율에 따라 연 최대 36만원을 지급한다.

점포의 폐기 부담을 줄이기 위해 연간 최대 600만원을 지급하는 ‘폐기 지원금 제도’도 지원한다.

지원금을 모두 합치면 점당 연간 최대 828만원까지 받을 수 있다. 이와 별개로 점포당 연평균 102만 원의 반품 비용을 업계 최고 수준으로 지급하고 있다. 운영력 평가 결과에 따라 우수지점은 추가 혜택을 받을 수 있다.

CU는 가맹점의 재무적 부담을 줄이기 위한 ‘상생협력펀드 금리 지원제도’도 운영 중이다. 높은 금리로 어려움을 겪는 가맹점주를 위해 대출 금리 일부를 본부가 지원하는 제도다. 최대 1억원 대출금에 연 2% 이자 지원을 받을 수 있다.

이 밖에도 CU는 가맹점주를 대상으로 ▷생산물배상책임보험, 화재배상책임보험 등 보험 7종 무료 가입 ▷노무∙법무∙세무 무료 상담 ▷장기운영점 혜택 ▷경조사 지원 ▷기업형 복지 프로그램 ▷통합유지보수 관리 대상 품목 교체 등을 제공하고 있다.

CU는 이번 상생안이 가맹점의 상품 운영 자율성과 실질적인 매출 증대로 연결되는 선순환 구조를 견고히 할 것으로 기대하고 있다. 손지욱 BGF리테일 상생협력실장은 “상품 경쟁력과 점포 운영력을 강화해 가맹점이 안정적으로 수익을 창출할 수 있도록 지원을 확대하고, 동시에 본부와 가맹점이 함께 성장하는 지속 가능한 상생을 이어가겠다”고 말했다.