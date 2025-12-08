3대 특검 인계사건 수사하는 경찰 특수본 우선, 순직해병 사건팀 등 28명 규모 출발 내란특검·김건희특검 사건 받는 대로 구성

[헤럴드경제=이용경 기자] 3대 특검이 기한 내 미처 끝내지 못한 사건을 이어 수사하기 위해 출범한 경찰 특별수사본부가 우선 28명 규모로 일부 수사팀을 꾸리고 운영을 시작한 것으로 나타났다.

김보준 특별수사본부장은 8일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자 간담회에서 특수본 수사 방향과 인력 구성 등에 대한 질문에 “특수본은 증거가 가리키는 방향으로 법과 원칙에 입각해서 엄정하게 수사할 것”이라고 밝혔다.

이어 김 본부장은 “특수본 운영 기간과 인력 구성은 아직 정해진 것이 없다”며 “특검에서 인수한 사건 규모와 성격에 따라 결정될 것”이라고 설명했다. 그러면서 “우선 수사지원팀과 순직해병 사건 인계팀 각각 14명씩 총 28명 규모로 (특수본을) 운영 중인 상태”라고 덧붙였다.

앞서 국가수사본부는 지난 1일부터 특수본을 발족하고 3대 특검에서 인계한 사건에 대한 수사를 진행하겠다고 밝혔다. 이를 위해 서울 서대문구 미근동 경찰청사 인근 건물에도 별도의 사무실을 냈다.

수사본부 설치 및 운영 규칙(경찰청예규) 제27조에 따르면 국수본부장은 중요 사건 중에서도 사회적 관심이 집중되고 공정성이 특별하게 중시되는 사건에 대해 직접 특수본을 설치·운영할 수 있다고 규정돼 있다.

국수본은 이 같은 규정 등에 따라 경찰 수사심의위원회 의결을 거쳐 김보준 안보수사심의관(경무관)을 특수본부장으로 지명했다. 김 본부장은 앞으로 직무를 수행하며 박성주 국수본부장 등 상급자의 지휘·감독을 받지 않고 오직 수사 결과만 국수본부장에게 보고할 예정이다.

앞서 국수본은 지난달 28일 자로 순직해병 특검으로부터 미완료 수사 사건을 인계받았다. 순직해병 특검은 윤석열 전 대통령과 임성근 전 해병대 1사단장 등 핵심 피의자 33명을 기소하며 150일간 수사를 마무리했다. 하지만 경북경찰청 관계자들의 직무 유기·수사 정보 누설 의혹 등 나머지 사건은 끝내지 못한 채 경찰에 넘겼다.

현재 순직해병 수사팀에서 업무를 맡을 인력은 14명이며 강일구 총경이 팀장을 맡았다. 강 팀장은 서울청 반부패공공범죄수사대장, 안보수사2과장 등을 역임하고 순직해병 특검에 파견돼 이른바 ‘임성근 구명로비 의혹’을 수사해 온 인물이다.

내란 특검과 김건희 특검도 오는 14일과 28일 각각 수사 기간 만료를 앞두고 있다. 특수본은 이달 말까지 이들 특검에서 끝내지 못한 사건을 차례대로 인계받을 예정이다.

김 본부장은 이날 간담회에서 “(특수본 편제는) 먼저 수사가 끝난 순직해병 특검의 사건을 인계받은 수사팀을 1팀으로 정했다”며 “관련 기록을 검토 중”이라고 밝혔다.

그러면서 “나머지 2팀과 3팀은 내란 특검과 김건희 특검으로 각각 종료 시점에 맞춰 팀 구성에 나설 예정”이라고 말했다. 다만 “아직 특검이 넘겨받을 사건의 성격과 규모를 알지 못해 각 수사팀의 규모를 정하지 못한 상태”라고 부연했다.

앞서 경찰은 지난해 12·3 비상계엄 사태 이후 특별수사단을 꾸려 관련 의혹에 대한 수사를 진행하다 3대 특검이 가동되면서 수사단 운영을 중단했다. 하지만 특검의 수사 기간이 차례로 만료되면서 미처 결론을 내지 못한 사건들이 다시 경찰로 넘어오게 됐다.

지난 9월 11일 국회를 통과한 특검법 개정안은 특검이 정해진 기간 안에 수사를 마무리하지 못하거나 기소 여부를 판단하지 못한 사건을 수사 기간 만료일로부터 사흘 안에 국수본부장에게 넘기도록 규정했다.