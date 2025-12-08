임추위 “그룹 한 단계 도약시킬 최적의 적임자”

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융지주 차기 회장에 빈대인 現 BNK금융지주 회장이 내정됐다.

BNK금융지주 임원후보추천위원회(이하 임추위)는 8일 심층 면접 실시 후 임추위원 표결을 통해 차기 회장으로 빈대인 現 회장을 추천했으며, 곧이어 이사회를 열어 차기 회장 최종 후보로 확정했다.

BNK금융 이사회 이광주 의장은 이사회 종료 직후 가진 기자간담회에서 “리스크관리 기조에 기반한 재무적 성과뿐 아니라 지역경기 침체와 PF부실 여파가 여전히 진행중인 상황에서 그룹 경영의 연속성과 조직 안정에 방점을 두었다”고 추천 배경을 설명했다.

이 의장은 이어 “해수부 이전을 계기로 해양수도로 격상될 지역에 대한 이해도와 생산적 금융 등 정부 정책 대응 역량도 주요 인선 배경”이었다고 말했다. 또한 “주주환원정책을 포함한 다양한 밸류업 프로그램을 통해 주가 뿐 아니라 기업가치 제고에 기여한 점도 긍정적인 평가를 받았다”고 덧붙였다.

이 의장은 “이번 경영승계 절차는 지역에서 BNK가 차지하는 위상과 역할을 제대로 이해하고 회장으로서 미래비전과 경영능력을 바탕으로 그룹을 한 단계 더 도약시킬 최적의 적임자를 찾아내는 과정”이었다며 “향후 3년간 다양한 내·외부 이해관계자들과의 격의 없는 소통을 통해 주어진 소명을 다해주길 당부한다”고 전했다.

한편 빈대인 회장은 1960년 경남 남해에서 태어났으며, 부산 동래원예고와 경성대 법학과를 졸업했다. 1988년 부산은행에 입행해 2017년부터 3년간 부산은행장을 역임했고, 2023년 3월부터 BNK금융지주 회장으로 재임 중이다.

최종 후보로 선정된 빈대인 現 회장은 내년 3월 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 차기 대표이사 회장으로 선임될 예정이다.