[헤럴드경제=문영규 기자] 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사’에서 준우승을 차지한 에드워드 리 셰프가 국산 콩 소비 촉진을 위해 ‘콩 요리 배우기’ 행사에서 직접 개발한 콩비지 요리를 선보였다.

농림축산식품부와 한식진흥원, 한국농수산식품유통공사는 에드워드 리 셰프와 함께 8일 한식문화공간 이음에서 행사를 개최했다고 밝혔다.

에드워드 리 셰프는 흑백요리사 출연 당시 두부로 만든 요리를 선보여 화제가 됐다. 그는 세미 파이널 결정전 ‘두부지옥’ 미션에서 두부를 주제로 라운드마다 새로운 메뉴를 선보이며 ‘두부 코스 요리’를 완성해 심사위원들 뿐 아니라 다른 참가자들에게까지 찬사를 받았다.

풀무원식품(두부), 매일유업(두유) 등의 브랜드 앰버서더로 활동하기도 했다.

국내외 인기에 힘입어 지난 달 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 총괄 셰프로 환영 만찬을 지휘하기도 했다.

이날 행사에서는 국산 콩비지를 활용해 직접 개발한 요리를 선보였다.

이번 행사는 유명 요리사의 시연을 통해 국산 콩에 대한 소비자의 관심을 불러일으키기 위해 기획했다.

사전 모집을 통해 행사에 참여한 소비자들은 셰프가 만든 요리를 함께 시식하며 국산 콩의 맛과 효능을 확인하는 시간을 가졌다.

콩은 식이섬유 등의 영양소가 풍부한 식물성 단백질의 대표 품목으로 콩 자체는 물론, 기름을 짜거나 단백질을 분리하는 등 폭넓게 활용된다.

특히 국내에서 재배된 국산 콩은 생산지와 소비지 간 운송 거리가 짧아 탄소배출이 적고 식량안보 강화에도 기여한다고 농식품부는 강조했다.

다만 국산 콩은 최근 정부의 직불금 정책으로 재배 면적이 많이 늘어 과잉 우려가 있다.

농식품부 관계자는 “앞으로도 다양한 레시피를 홍보하고 소비자가 선택할 수 있는 국산 콩 가공 제품이 다양해지도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.