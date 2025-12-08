링크 공유 시 ‘혜택·특가’ 문구 ‘유출’ 정정 불구 잇단 혼선

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사태 이후 고객 대응을 안내하는 과정에서 또 다른 혼선을 빚어 논란이 됐다.

8일 업계에 따르면 쿠팡은 전날 정보 유출과 관련해 고객의 주의를 당부하는 내용의 공지문을 게시했다. 문제는 공지문에 포함된 링크에서 발생했다. 해당 링크를 공유하자 ‘쿠팡이 추천하는 Coupang 관련 혜택과 특가’라는 광고성 제목이 나오면서다.

회사 측은 “기술적 처리 과정에서 생긴 문제”라며 수정에 나섰지만, 고객들 사이에선 부적절하다는 지적이 나왔다. 쿠팡은 앞서 이번 사고를 공지할 당시에도 개인정보 유출이 아닌 ‘노출’, ‘무단접근’ 등 상대적으로 수위가 낮은 표현을 사용해 비판을 받은 바 있다. 게다가 쿠팡의 첫 번째 사과문은 공지 하루 만에 홈페이지와 앱 메인 화면에서 사라졌다.

쿠팡의 이번 공지는 “개인정보 노출을 ‘유출’로 정정해 재통지하라”는 개인정보보호위원회의 결정에 따른 것이다. 정부 요청에 따라 ‘유출’을 명시하고 유출 항목을 보다 구체화했으나, 이번엔 다시 광고성 논란으로 번졌다.

새 공지문 역시 책임이나 배·보상에 대한 문구를 다루지 않은 점도 비판 받았다. 다만 업계에서는 “아직 피해 범위와 경위가 조사 중인 상황에서 책임 또는 배상 여부를 명시하는 데 부담이 있었을 것”이라는 분석도 나온다.

쿠팡은 이번 공지에서 현재까지 유출된 정보는 ▷고객 이름 ▷이메일 주소 ▷배송지 주소록(주소록에 입력된 성명·전화번호·주소·공동현관 출입번호) ▷일부 주문정보라고 재확인했다. 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 비밀번호 등 로그인 관련 정보, 개인통관부호는 유출이 없었음을 확인했다고 했다.