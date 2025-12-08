NH-아문디자산운용은 NH금융의 시니어브랜드 NH올원더풀 출시에 맞춰 전용상품 ‘올원더풀 N2 글로벌자산배분EMP’ 펀드명을 변경했다고 8일 밝혔다.

NH농협금융지주는 중장년층 및 시니어 고객을 위한 브랜드 NH올원더풀을 지난달 10일 출범했다. NH올원더풀은 ‘모든 순간, 원더풀하게 채워지다’ 라는 슬로건 아래 인생 2막을 준비하는 고객의 금융 뿐 아니라 인생전반에 든든하고 따뜻한 동행을 한다는 의미로 설계됐다.

NH-아문디자산운용은 시니어투자자의 주요 니즈인 안정성과 수익성의 균형적 목적을 달성하는 데 최적화된 글로벌자산배분EMP 전략에 올원더풀 브랜드를 제일 처음 적용했다.

NH-아문디 올원더풀 N2 글로벌자산배분EMP 펀드는 주식, 채권 대체투자 등에 관련된 국내외 ETF에 분산투자하는 EMP 상품이다. NH투자증권 자산배분전력위원회에서 도출한 N2 포트폴리오를 기반으로 운용하여 NH금융그룹의 시너지를 집중시킨 펀드다. 신한펀드파트너스에 따르면 5일 기준 동 펀드(Ce클래스 기준)의 6개월, 1년, 3년 수익률은 각각 15.21%, 12.37%, 35.13%로 중위험 중수익 자산배분 펀드의 특성에 맞게 꾸준한 성과를 내고 있다.

NH-아문디자산운용은 NH올원더풀 브랜드 출시 및 펀드명 변경을 기념해 고객 퀴즈이벤트를 진행 중이다. 이달 5일부터 21일까지 퀴즈이벤트를 카카오톡 채팅방에 공유하고 응모하면 목우촌 한우 등안채 세트 5명, 한삼인 기력보감 선물세트 10명을 추첨해 증정한다.

신주희 기자