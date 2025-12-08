고객재산 찾아주기 캠페인 실시 모바일앱에서 원스톱 조회·청구

NH농협생명이 보험계약자의 권익 보호를 위해 ‘고객재산 찾아주기 캠페인’을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 휴면보험금, 미수령 연금, 만기보험금, 분할보험금 등 고객이 찾아가지 않은 금액을 안내하고 지급 신청 시 즉시 지급하는 활동이다. 휴면보험금은 보험계약의 만기 또는 실효(해지) 이후 소멸시효가 지났음에도 찾아가지 않은 환급금이나 보험금을 의미한다. 미수령 연금은 연금 개시 후 받지 않은 금액을, 미수령 만기보험금은 만기 이후 고객이 청구하지 않은 보험금을 말한다. 미수령 분할보험금은 약관에서 정한 지급 요건이 충족됐음에도 고객이 청구하지 않은 보험금을 뜻한다. 신청은 ▷농협생명 홈페이지 ▷모바일 애플리케이션 ▷고객센터(전화) ▷영업점 방문 등 다양한 채널을 통해 가능하며, 본인 확인 후 즉시 지급된다.

특히 모바일앱 접속 시 팝업으로 미수령 보험금 현황을 확인하고 바로 청구할 수 있는 원스톱 서비스를 제공한다. 고령 소비자를 위해 ‘큰글씨 모드’도 적용해 고객 편의성을 높였다.

금융위원회와 생명보험협회가 운영하는 ‘내보험찾아줌 서비스’, 서민금융진흥원이 운영하는 ‘휴면예금찾아줌 서비스’를 통해서도 휴면보험금을 조회하고 청구할 수 있다.

농협생명은 휴면보험금과 각종 미수령 보험금 보유 고객을 대상으로 다양한 방법을 통해 고객의 잠들어 있는 재산을 적극적으로 확인·안내한다는 계획이다. 박성준 기자