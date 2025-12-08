김영훈 장관 제안으로 첫 대표자 간담회…‘안전한 일터 위원회’ 구성 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부와 노동계, 경영계가 산업현장 안전 강화를 위해 한자리에 모였다. 노동안전을 주제로 한 노사정 대표자 공식 간담회는 이번이 처음이다. 중대재해 예방과 산업현장 위험요인 대응을 놓고 사회적 대화를 본격화하는 출발점이 될 것으로 보인다.

고용노동부는 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘노동안전 노사정 대표자 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 김영훈 고용노동부 장관의 제안으로 마련됐으며, 산업안전 분야를 놓고 노사정 대표가 공식적으로 마주 앉은 첫 자리라는 점에서 의미가 크다.

이날 간담회에는 정부 측에서 김영훈 장관과 류현철 산업안전보건본부장이 참석했고, 노동계에서는 김동명 한국노총 위원장과 양경수 민주노총 위원장이 자리했다. 경영계에서는 손경식 한국경영자총협회 회장과 김기문 중소기업중앙회 회장이 참석했다.

노사정은 이날 간담회에서 산업현장의 위험요인이 갈수록 복잡·다층화되고 있다는 데 인식을 같이하고, 중대재해 예방과 안전한 일터 조성을 위해 각 주체의 역할과 책임이 그 어느 때보다 중요하다는 데 공감했다. 특히 산업안전 강화를 위한 상시 협의체 성격의 ‘안전한 일터 위원회’ 구성 방안과 향후 협력 틀에 대해서도 폭넓은 의견을 나눴다.

이번 간담회는 기념촬영과 인사말에 이어 자유 제언, 마무리 발언 순으로 약 1시간 동안 진행됐다. 노사정 대표들은 각자 현장의 안전 실태와 제도 개선 필요성을 공유하며, 산업안전 정책을 둘러싼 사회적 협력의 필요성을 재확인한 것으로 전해졌다.

노동부는 이번 만남을 계기로 노사정이 정례적으로 소통하며 산업재해 예방과 안전보건 정책 개선을 논의하는 구조를 마련한다는 계획이다. 노동부 관계자는 “노사정이 노동안전이라는 공동 목표 아래 처음으로 공식적인 대화의 물꼬를 튼 만큼, 향후 협력 논의가 보다 구체적인 성과로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.