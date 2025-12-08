영어 1등급 3.11%…난도 조절 실패 인정한 평가원 입시설명회 현장에서도 “영어 때문에 N수 한다” 입시업체 “영어가 정시의 중대 변수로 떠올라” 일부 학부모·수험생 영어 ‘성적 보정’ 주장하기도

[헤럴드경제=김용재 기자] “영어에 뒤통수 맞아서 재수할 것 같아요.”

‘불수능’으로 불릴 정도로 어려웠던 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 첫 현장 입시설명회(7일)가 열린 성균관대학교 600주년 기념관. 말 그대로 ‘용암영어’(영어 난도가 높았다는 용어)에 대한 성토장이었다.

8일 교육부와 입시업체 등에 따르면 올해 수능은 ▷‘역대급 고난이도’ 영어 ▷국어 불수능 ▷수학 2·3등급대 초밀집 ▷의대 정원 축소 ▷재학생·N수생 급증 등의 요소가 서로 맞물려 예측이 어려워진 상황이다.

지난 5일 수능 채점 결과 발표 이후 차례로 열린 입시설명회에는 학부모와 수험생들의 관심이 몰렸다. 일요일에 열린 종로학원 입시설명회 현장에는 600여석 규모가 가득 찼다. 설명회장에 자리를 잡지 못한 이들은 계단에 삼삼오오 모여 정시 전략 설명 자료를 살펴봤다.

입시설명회를 기다리는 줄은 건물 밖까지 장사진을 이뤘다. 설명회장이 가득 차면서 일부 학부모와 수험생들은 건물 외부에 모여 유튜브 생중계를 보는 진풍경도 연출됐다.

“1등급 받던 아들, 갑자기 영어 3등급”…영어 난도에 학부모·수험생 ‘분통’

설명회에서 만난 학부모 박모(45) 씨는 “(아들이)수시 최저를 무난하게 맞출 수 있을 줄 알았는데 영어 때문에 완전히 망한 상황”이라며 “매번 1등급을 받았는데 갑자기 3등급을 받아서 한마디로 ‘멘붕(멘털붕괴)’이다, 영어 때문에 재수하게 생겼다”라고 토로했다.

다른 학부모 김모(49) 씨는 “딸이 재수했는데 영어 때문에 삼수할까 봐 마음 졸이고 있다”라면서 “수시보다는 정시에 올인했는데 마음이 착잡하다”라고 말했다.

올해 수능 채점 결과 영어 1등급 비율은 3.11%로 영어가 절대평가로 전환된 2018학년도 이래 역대 최저치를 기록했다. 이는 상대평가 과목(4%대)보다도 낮은 수준이다. 1등급을 받은 학생은 1만5154명에 그친다.

임성호 종로학원 대표는 입시설명회 현장에서 “다른 과목 성적이 잘 나온 최상위권 수험생도 영어에서 예상 밖의 점수를 받은 이들이 많다”라며 “영어가 정시의 중대 변수로 떠오른 것”이라고 강조했다.

이어 “국어 난도도 높았기에 수학을 잘 본 학생도 국어를 못 보면 구조적으로 역전이 불가능하다”라며 “대학 지원의 범위가 전례 없이 좁아진 상황이라 정시 전략을 잘 짜야 한다”라고 설명했다.

종로학원은 내년도가 통합수능 마지막 해이기에 수능에 재도전하는 ‘N수생’이 더 늘어날 것이라 전망했다. 올해 전례 없는 불수능으로 다시 도전하는 수험생이 많을 것이라는 이야기다.

교육부·평가원 “내년 영어 1등급 6~10% 목표” 사과에도…“영어 성적 보정” 요구

한편 교육부와 평가원은 영어 영역 난이도에 대해 사과했으나 비판 목소리가 계속되고 있다. 평가원은 이례적으로 사과문을 발표하고 “의도와 달리 영어 난도가 올라가 유감”이라면서 “내년에는 1등급 6∼10%를 목표로 출제하겠다”고 밝혔다.

이어 “절대평가 체제에서 요구되는 적정 난이도와 학습 부담 완화에 부합하지 못했다는 지적을 무겁게 받아들이며 수험생, 학부모 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “영어 문항에 대한 분석뿐 아니라 출제 및 검토 과정을 다시 한번 면밀히 점검하고 개선 방안을 마련하겠다”고 했다.

교육부 역시 “이번 사안을 계기로 수능 출제·검토 전 과정에 대한 면밀한 조사를 시행하고 조사 결과에 따라 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.

수능 성적이 발표된 뒤 평가원 홈페이지 게시판에는 올해 수능 영어 난이도에 항의하는 글이 잇따라 올라오고 있다. 이들은 “이번 수능으로 영어 사교육이 더 늘어날 것 같다”, “영어 때문에 재수생과 삼수생이 폭증할 것” 등을 언급하면서 성적 보정 등을 요구하고 있다.

다만 평가원이 말하는 개선 방안은 다음 수능에 초점이 맞춰져 있어서 올해 수험생에 대한 성적 보정, 대학 최저등급 기준 탄력 적용 등은 현실적으로 어렵다고 교육 전문가들은 이야기한다.