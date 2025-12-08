[헤럴드경제=이원율 기자]‘야수파의 선구자‘로 꼽히는 프랑스 화가 앙리 마티스의 판화 8점이 브라질 상파울루의 도서관에서 도난당했다고 AFP 통신이 7일(현지시간) 시 당국을 인용해 전했다.

보도에 따르면 무장 남성 2명이 이날 마리오 데 안드라데 도서관에 침입, 마티스의 판화들을 훔쳐 도망쳤다.

마티스의 작품만 훔치지 않았다. 도난 작품에는 브라질 대표 화가 칸딘도 포르티나리의 작품 5점도 있었던 것으로 전해진다.

마리오 데 안드라데 도서관은 상파울루 현대미술관과 협력해 현대미술 전시회를 열고 있었다.

그리고, 전시는 이날 종료될 예정이었다.

시 당국은 도난당한 작품들의 가치가 얼마인지 공개하지는 않았다.

상파울루 경찰은 도서관 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 용의자를 추적하고 있다.

마티스는 대담한 선과 강렬한 색채로 당시 예술계에 신선한 충격을 안긴 미술 거장이다.

한때는 파블로 피카소와 사실상 라이벌 구도가 형성되기도 했다.

이번 미술품 도난은 파리 루브르 박물관에서 보석 절도 사건이 생긴 후 약 두 달 만에 발생했다.

한편 루브르 박물관은 내년까지 박물관 주변 감시를 위해 약 100대의 감시 카메라를 설치할 계획이다.

박물관 건물에 침입자가 접근하는 일을 막는 ‘침입 방지 시스템’도 마련할 방침이다.