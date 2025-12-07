위버스 라이브 통해 컴백 심경 고백

[헤럴드경제=고승희 기자] “해체를 하는 것이 나을까, 팀을 중단하는 것이 나을까 수만 번 생각했어요.”

그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 오랜 군 공백기와 내년 봄 완전체 컴백을 앞두고 고민으로 보낸 많은 날들을 솔직하게 털어놨다. 고민과 위기의 날들을 보냈지만 일곱 멤버는 다시 똘똘 뭉쳐 전 세계 아미와 만나게 됐다.

RM은 지난 7일 오후 글로벌 팬 플랫폼 위버스 라이브를 통해 “이 팀을 지속하는 것은 저희(멤버)끼리에 대한 사랑이 너무 있고, 지금 이 라이브를 보고 계시는 여러분에 대한 사랑과 존중이 있기 때문”이라고 했다.

내년 봄 새 앨범으로 컴백을 앞두고 있지만, 모든 멤버가 제대한 이후 지난 6개월간 완전체로의 음악 활동은 일절 없었다.

RM은 “많은 분들이 ‘왜 2025년 하반기를 그냥 날렸냐’, ‘왜 아무것도 안 했냐’고 물었다”며 “저도 전역 후 다양한 활동을 하고 싶었지만 말씀드릴 수 없는 사정이 있었다. 제게도 말할 권리가 없어 모두 공개할 수는 없다”고 했다.

그러면서 “마지막 콘서트가 2022년 10월이었으니 벌써 3년이 넘었다. 공연을 당장 하고 싶지만 준비가 너무 많이 필요하고 개인적인 부담도 크다”고 했다.

오랜만에 돌아오는 만큼 완전체로의 앨범 준비 과정은 책임감 강한 리더의 어깨를 짓눌렀다. 그는 “지난달부터는 다시 잠도 안 올 정도더라. 수면제 처방을 받아야 하나 고민할 정도였다”고 했다.

현재는 앨범 준비가 잘 진행되고 있다고 한다. 그는 “(준비가) 거의 되고 있고, 연습도 어제도 다 같이 했다. (콘텐츠도) 촬영하고 있고, 연습도 매일 하고 있다”며 “잘 준비해서 보여드리겠다”고 약속했다.

그러면서 “저희는 12월에도 연습하고 촬영할 것이다. 이제 (컴백이) 얼마 남지 않았다. 많은 시간을 기다리게 해 정말 송구하다”면서도 “그러나 저희는 분명 돌아올 것이다. 저희가 잘해보겠다”고 약속했다.

각종 기록을 갈아치우며 제2의 비틀스로 불리는 방탄소년단에겐 노상 엄청난 관심이 모아진다. 최근엔 막내 정국과 윈터의 열애설이 불거졌고, 이전에도 멤버들의 일거수일투족이 주목받으며 개인사가 도마에 오르기도 했다.

RM은 이를 언급하진 않았지만 “맨날 카메라 앞에 있는 삶만 살고 인생을 안 살면 그 사람의 노래에 무슨 향기가 있을까 싶다. (멤버들도) 놀고 한 사람의 인간이 돼야 좋은 콘텐츠가 나온다”며 그간의 상황을 대변하는 말을 이었다.

그러면서 “그래야 한 사람의 개인성이 보편적으로 가닿을 수 있다. 노래하는 사람들은 결함이 많고 부족하지만, 저희의 ‘우당탕탕함’과 여러 가지 것들이 저희가 만드는 것에 일조하리라고 믿는다”고 했다.