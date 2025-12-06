[헤럴드경제=양근혁 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 취임 이후 약 한달 반 만에 처음으로 관저 밖에서 저녁 회식 자리에 참석했다고 현지 언론이 6일 보도했다.

일본 언론 보도에 따르면 다카이치 총리는 5일 밤 도쿄 시내 호텔에서 자민당 아소 다로 부총재와 스즈키 이치 간사장, 후루야 게이지 선대위원장 등과 만나 식사를 함께 했다.

아사히 신문은 이날 회식 자리에는 모두 20명 가량 참석했으며 약 1시간 반 만에 끝났다고 전했다. 마이니치신문은 “내주 추경예산안의 국회 심의가 시작되는 등 임시 국회가 종반을 맞으면서 정권을 뒷받침하는 당 간부들과 결속을 도모한 것으로 보인다”고 추측했다.

지난달 21일 취임한 다카이치 총리는 역대 총리들과는 달리 업무가 끝나면 숙소로 돌아가는 생활 패턴을 이어와 주목을 받았다. 공무상 일정이 없는 날 밤에는 주로 숙소에서 정책 현안을 공부하고 국회 답변을 준비하면서 시간을 보내는 것으로 알려져왔다.

이와 달리 역대 총리들은 동료 의원이나 재계 인사 등과의 회식 자리에 적극 임해 의사소통하고 외부 정보를 입수하는 시간으로 활용했다. 아베 신조 전 총리는 2012년 12월 두 번째로 집권한 이후에는 한 달에 10회 이상 회식하기도 했다.