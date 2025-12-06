11월 방문자 수 역대 최다…일간 기록도 거듭 경신 피해 발표 후 ‘껑충’…“포기할 수 없다”“그냥 쓴다” “아직 성급” 멤버십 해지·탈퇴 과정서 급증 분석도

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡의 11월 앱 방문자 수가 ‘역대 최다’를 기록한 것으로 나타났다. 대규모 개인정보 유출 사태 발생 이후에도 이례적으로 늘어난 방문객을 놓고 상반된 해석이 나온다.

앱·결제 데이터 기반 시장분석업체 와이즈앱·리테일의 표본 조사에 따르면 쿠팡 앱의 11월 월간활성이용자(MAU) 수는 3439만8407명이다. 지난 10월보다 0.68% 증가한 것으로, 월별 기준 역대 가장 많은 수치다. 2위인 알리익스프레스(992만1314명)와도 큰 차이로 앞섰다.

주간 이용자 수도 크게 늘었다. 와이즈앱·리테일의 11월 주차별 주간활성화이용자(WAU) 수는 ▷첫째 주(3~9일) 2876만8841명 ▷둘째 주(10~16일) 2856만7218 ▷셋째 주(17~23일) 2887만6863명 ▷넷째 주(24~30일) 2942만4872명이다.

쿠팡이 정보 유출 사실을 인지했던 11월 18일부터 3370만명 규모의 피해를 확인해 발표했던 29일 사이 방문자 수가 급증했다. 넷째 주의 경우 10월 동기(10월27일~11월2일) 2880만1517명과 비교해도 62만3355명 늘었다.

늘어난 방문객 수는 일간 지표에서도 나타났다. 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 이달 1일 쿠팡의 일간활성이용자(DAU) 수는 1798만8845명으로 집계됐다. 쿠팡 DAU를 집계한 이후 역대 최고 수치다. 지난달 30일(1745만5535명)에 이어 이틀 연속 최고치를 경신한 기록이다.

이러한 현상의 배경으로는 쿠팡 서비스에 만족감을 느끼는 충성 고객들이 가장 먼저 거론된다. 최근 대규모 개인정보 유출 사태가 연달아 발생했던 만큼, 소비자들이 비밀번호나 결제 정보 등 민감 정보를 변경한 이후 그대로 쿠팡을 사용하고 있다는 것이다.

실제 온라인 맘카페나 소비자 커뮤니티에는 “쿠팡이 빠르고 편해서 포기할 수가 없다”, “이미 정보가 털릴 대로 털려서 통관번호만 재발급하고 그냥 쓰고 있다” 등의 글이 올라왔다.

반대로 늘어난 방문객 수가 ‘탈(脫)쿠팡’의 지표가 될 수 있다는 해석도 존재한다. 비밀번호나 카드번호 등 개인정보 변경이나 멤버십 해지, 탈퇴를 위한 절차를 밟는 과정에서 방문 횟수가 늘어났다는 시각이다.

앞서 쿠팡은 회원 탈퇴 절차가 지나치게 복잡하다는 지적이 나오면서 방송미디어통신위원회 사실조사가 시작된 상태다. 현재 쿠팡 탈퇴는 앱에서 불가능하고, PC로 접속하더라도 ‘마이쿠팡 접속→개인정보 확인·수정→비밀번호 입력→화면 하단 ‘회원 탈퇴’ 클릭→비밀번호 재입력→쿠팡 이용내역 확인→설문조사 등 7단계를 거쳐야 한다.

한 국내 이커머스 업계 관계자는 통화에서 “외부 로그인 기록 등을 확인하거나 사측의 입장을 보기 위해 하루에도 몇 번씩 들어갔을 수 있고, 신규 할인이나 프로모션이 몰리는 월초에 방문자 수가 늘어나는 경향이 있다”고 말했다. 단순 방문자 수 만으로 실제 영향을 파악할 수 없다는 취지다.

이 관계자는 “사태가 터진 지 얼마 되지 않았고, 외부 요인들이 많아 (증가 이유를) 단정 짓기에는 성급한 감이 있다”고 덧붙였다.