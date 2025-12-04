AI거품론 속 반도체 중심 외인 ‘팔자’ 코스피 0.19% 하락한 4020대 마감

[헤럴드경제=홍태화 기자] 반도체주를 중심으로 외국인 매물이 나오면서 4일 코스피가 소폭 하락한 4020대에서 마감했다.

한국거래소에 따르면, 이날 코스피는 전장보다 7.79포인트(0.19%) 하락한 4028.51에 거래를 종료했다. 3거래일 만에 하락 마감이다. 지수는 이날 전 거래일보다 17.39포인트(0.43%) 떨어진 4018.91로 출발한 뒤 낙폭을 키워 한때 4000선을 내줬으나 장중 하락 폭을 축소하면서 종가 기준으로 4000선은 지켰다.

지수를 끌어내린 주체는 외국인이었다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 6981억원 순매도했다. 외국인은 지난달 28일 이후 4거래일 만에 ‘팔자’로 돌아섰다. 개인과 기관은 각각 5608억원, 1315억원 순매수했다. 외국인은 코스피200 선물시장에서도 3467억원 순매도했다.

금리 인하 기대에 상승한 뉴욕증시에도 불구하고 이날 국내 증시는 인공지능(AI) 버블(거품) 악재에 반도체주를 중심으로 내림세를 나타냈다.

간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 일제히 상승했다. 미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)가 공개한 11월 민간기업 고용이 부진한 모습을 보이자 이달 기준금리 인하 기대가 커지면서 나타난 현상이다.

다만 AI를 중심으로 한 버블론은 일부 테마에 부정적인 요소로 작용했다. 마이크로소프트가 일부 AI 제품의 판매 목표치와 할당량을 낮췄다는 보도가 전해졌고 ‘AI 버블’ 우려가 되살아나자 국내 반도체주도 매도세가 커졌다.

시가총액 상위 종목 중 엔비디아 약세에 SK하이닉스(-1.81%), 한미반도체(-4.44%) 등 반도체주 전반이 내렸다. 다만 삼성전자(0.57%)는 구글과 HBM4(6세대 고대역폭메모리) 공급 계약을 체결했다는 보도가 전해지면서 올랐다.

원/달러 환율이 상승한 점도 외국인의 투자심리를 위축시킨 것으로 분석된다. 이날 주간 거래 종가(오후 3시 30분) 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 5.5원 오른 1473.5원을 나타냈다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 2.18포인트(0.23%) 내린 929.83에 거래를 마쳤다. 7거래일 만에 내림세다. 지수는 전장보다 2.00포인트(0.21%) 오른 934.01로 출발해 보합권 내 오르내리다 장중 937.88까지 올랐으나 다시 하락했다.

이에 코스닥 시가총액은 장 중 한때 사상 처음으로 500조원을 돌파했으나 장 마감 시점에는 499조원을 기록했다. 코스닥시장에서 개인은 695억원 순매도했지만, 외국인과 기관은 각각 715억원, 803억원 순매수했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조6610억원, 12조2860억원으로 분석됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 7조2615억원으로 나타났다.