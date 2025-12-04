[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시는 롯데케미칼 여수공장과 함께 화양면 홀로 삶을 사는 어르신을 위한 ‘희망하우스 30호’를 준공하고 현판식을 가졌다.

여수시 ‘희망하우스’는 민간 후원처와 협력해 열악한 주거환경에서 생활하는 저소득 주거 취약 가구에 쾌적하고 안전한 보금자리를 제공하는 사업이다.

지난 2013년 시작 이후 지금까지 총 4억 7000여만 원의 후원을 받아 희망하우스 30곳을 탄생시켰다.

올해 30호 대상 가정은 홀로 생활해 돌봄 공백이 있고 열악한 주거 여건으로 건강과 안전이 취약한 상태인 어르신 가정으로 욕실이 없고 화장실·마루 노후 등으로 열악한 상태였다.

여수공장 측은 화장실·욕실 공사, 마루 창틀 설치, 도배·장판·창호 교체, 내·외벽 도색, 처마 보수 등 전면적인 주택 개·보수를 지원했다.

김성권 롯데케미칼 여수공장 본부장은 “희망하우스 30호를 통해 어르신께서 보다 안전하고 편안한 일상을 누릴 수 있게 되어 매우 뜻깊다”고 말했다.

정기명 여수시장도 “민·관 협력으로 완성된 따뜻한 보금자리에서 보다 건강하고 안정된 생활을 이어가시길 바란다”고 격려했다.