[헤럴드경제=김주리 기자] 올해 일본에서 구제한 곰의 수가 약 6000마리에 달하는 것으로 나타난 가운데, 일본 지자체들이 사체 처리에 골머리를 앓고 있다.

지난 2일 NHK는 일본 환경성을 인용해 지난 4월부터 9월 사이 구제한 곰의 수는 5983마리로, 지난해 1년간 구제한 5136마리를 반년 만에 이미 넘어섰다고 보도했다. 환경성은 인간 생활권에 출몰하는 곰의 수가 증가하면서 구제되는 수도 증가했다고 설명했다.

NHK는 구제되는 곰의 수가 증가함에 따라 곰 사체의 처리가 과제가 되고 있다면서 식용으로 사용되는 경우는 소수라고 전했다. 곰이 서식하고 있는 대부분의 지자체에서는 곰을 사냥한 엽사들이 해체 작업까지 맡고 있지만, 일반 쓰레기와 함께 소각처리되는 경우가 많다고 NHK는 보도했다.

아키타현의 경우 지난 4월 이후 지난달까지 구제된 곰의 수가 204마리에 이른다. 이런 경우 곰 구제와 동시에 사체의 해체와 처리까지 맡고 있는 엽사들의 부담은 커질 수밖에 없다.

홋카이도도 마찬가지 상황이 좋지 않다. 홋카이도 남부 마츠마에쵸와 후쿠시마쵸를 담당하고 있는 엽우회 마츠마에지부에는 13명의 엽사가 소속돼 있는데, 이들 중 곰 해체 기술을 익힌 이는 3명뿐이다.

후쿠시마쵸의 경우 곰의 뼈와 고기 등을 약 10㎝ 정도로 얇게 잘라 지자체가 지정한 봉투에 나눠담아 버리고 있다. 이렇게 잘게 만든 곰 사체는 일반쓰레기와 함께 소각된다.

NHK는 엽사 수가 점점 줄어들고 고령화하는 데다 해체 기술을 가진 이도 줄어들고 있는 탓에 올해의 경우 빠르게 곰 사체가 늘어나는 것에 비해 처리는 그만큼 빠르게 진행되지 못하는 일이 벌어지고 있다고 전했다. 미츠시타 시로 엽우회 마츠마에지부장은 NHK에 “올해는 매일 곰을 사냥한 날도 있는 데다, 해체가 (곰 사체 증가 속도를) 따라가지 못하는 때도 있었다”고 말했다.

곰이 사람의 생활권에 나타나는 횟수가 증가하면서 올해 일본에서는 곰으로 인한 사망자가 역대 최고치인 13명을 기록한 바 있다. 곰 출몰 건수는 4~9월에만 2만건을 넘어섰다. 먹이가 부족한 상황에서는 곰들의 동면이 평년보다 늦어질 수도 있어, 곰 피해는 겨울에도 이어질 가능성이 있다.