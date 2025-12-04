[헤럴드경제=강승연 기자] 엠비케이코퍼레이션이 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 몽벨은 오는 5일부터 14일까지 서울 한남동 나인원 한남에서 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업에서는 25 FW(가을·겨울) 시즌 품절 대란을 일으킨 인기 다운 제품을 한 자리에서 모아 볼 수 있다. 대표 제품은 ‘플라즈마 1000 다운’, ‘수페리어 다운’, ‘라이트 알파인 다운’ 등이다. 화제의 아이템인 트레킹 선글라스, 경량 백팩 포켓터블 시리즈도 준비했다.

팝업은 초경량 기술을 기반으로 한 몽벨의 미학과 기능성을 도심 속 라이프 스타일과 연결한 ‘도심형 아웃도어 라이프스타일 팝업’을 콘셉트로 한다. 방문객을 위한 금액대별 사은품 증정 이벤트와 SNS(사회관계망서비스) 방문 인증 이벤트도 함께 진행된다.

몽벨코리아 관계자는 “이번 한남 팝업은 단순한 제품 전시를 넘어, 몽벨이 축적해 온 기술과 철학을 하나의 공간에서 경험할 수 있도록 기획했다”고 말했다.

한편, 몽벨은 올해 무신사 대림창고와 신세계 강남점 등에서 진행한 팝업을 통해 젊은 소비자들과의 소통을 한층 강화하고 있다. 내년에는 주요 백화점과 핵심 상권을 중심으로 유통망을 확대할 계획이다.