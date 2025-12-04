롯데GFR, ‘스노우구스’ 컬렉션 출시…롯데百 본점서 단독 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데GFR이 전개하는 캐나다구스가 크리에이티브 디렉터 ‘하이더 아커만’의 두 번째 겨울 캡슐 컬렉션 ’25 F/W 스노우구스 바이 캐나다구스(Snow Goose By Canada Goose)’ 특별 쇼케이스를 개최한다고 4일 밝혔다.

이날 종로구 아름지기에서 열리는 행사는 캐나다구스의 헤리티지 라인 ‘스노우구스’의 두번째 캡슐 컬렉션을 국내 최초로 선보이는 자리다. ‘더 파이오니어링 저니(The Pioneering Journey)’라는 타이틀로, 탐험 정신과 장인정신을 담은 체험형 전시로 구성했다.

25 F/W 스노우구스 컬렉션은 겨울을 ‘가벼움과 유연성’으로 재해석했다. 안감이 드러나는 구조, 반전된 퀼팅, 부드러운 기능성 소재가 유연한 실루엣을 만든다. 극지 환경에서 검증된 기능성을 담았다.

또 북극 항로를 개척하는 도전적인 파일럿을 위해 개발된 ‘칠리왁(Chilliwack)’ 봄버의 역사를 조명하는 전시도 마련했다. ‘클레어몬트 봄버’, ‘칠리왁 에비에이터 봄버’ 등 일상과 아웃도어를 넘나드는 봄버도 선보인다.

신민욱 롯데GFR 대표는 “이번 쇼케이스는 브랜드의 헤리티지와 혁신적 디자인을 한국 고객에게 제대로 전달하기 위한 의미 있는 시도”라고 말했다. 이어 “하이더 아커만의 스노우구스 컬렉션은 기능성과 미학이 완벽하게 결합된 것으로, 앞으로도 캐나다구스의 본질적 가치를 소개할 것”이라고 덧붙였다.

한편 컬렉션은 전 세계 일부 한정된 매장에서만 선보인다. 국내에는 5일부터 롯데백화점 본점 5층 캐나다구스 매장에서만 판매한다. 온라인은 캐나다구스 공식 온라인 몰에서 만날 수 있다.