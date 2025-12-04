사업개발본부장에서 전략본부장으로 SK바이오팜, 방사성의약품 본부 신설 2026년 조직개편 단행

[헤럴드경제=최은지 기자] 최태원 SK그룹 회장의 장녀 최윤정씨가 SK바이오팜에서 미래 성장을 책임지는 전략본부장에 선임됐다.

SK바이오팜은 이러한 내용이 담긴 2026년 조직개편을 단행했다고 4일 밝혔다.

이번 조직개편은 변화하는 글로벌 경영환경에 선제적으로 대응하고, 미래 성장축 중심의 핵심 기능 강화 및 실행력 제고를 목적으로 2026년 1월 1일 자로 시행된다.

최 본부장은 기존 사업개발본부장에서 전략본부장으로 보직을 옮긴다. 전략본부는 ▷전사 중장기 전략 수립 ▷사업 포트폴리오 관리 ▷글로벌 성장 전략 추진 ▷신사업 검토 등 회사의 핵심 의사결정 기능을 통합해, 미래 전략 실행의 정합성과 추진 속도를 한층 강화할 계획이다.

SK바이오팜은 “급변하는 글로벌 사업환경 속에서 미래 전략 방향성과 실행력의 중요성이 커짐에 따른 인사”라고 이유를 설명했다.

아울러 미래 성장 모달리티로 부상한 방사성의약품(RPT) 사업의 본격화를 위해 RPT 본부를 신설했다. RPT 본부는 원료·동위원소 확보, 파이프라인 발굴 및 전임상 수행, 글로벌 사업개발 등 전주기 운영 기능을 갖춘 조직으로, 회사는 이번 신설을 통해 RPT 사업을 핵심 성장축으로 육성하겠다는 의지를 명확히 했다.

SK바이오팜은 “이번 조직개편을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 제고하고, 신약·신사업의 균형 있는 성장을 위한 기반을 공고히 해 나갈 계획”이라고 말했다.