인천 초중고 43명, 기획·편집까지 인천 서창초 ‘친구가 필요해’ 수상

LG헬로비전은 시청자미디어재단과 함께 추진한 ‘2025 헬로 미디어 캠프-AI로 그린 로컬’ 영상제 시상식을 개최했다고 4일 밝혔다.

LG헬로비전은 인천 지역 초·중·고 6개교 43명의 학생이 이번 프로그램에 참여해 기획부터 촬영·편집, 인공지능(AI) 활용까지 전 과정을 진행했다고 설명했다. 이번 시상식은 지난달 22일 진행됐다. 참가 학생은 지난 10월부터 시청자미디어재단 인천센터에서 스토리 개발, 영상 제작, 생성형 AI 실습, AI 윤리 교육 등을 진행하며 지역을 주제로 한 콘텐츠 제작에 나섰다. 이들은 책임 있는 디지털 활용을 위한 서약서를 작성하고, AI로 다양한 스토리텔링을 실험했다.

이번 영상제에는 총 7편의 작품이 출품됐다. 이 중 인천서창초등학교의 ‘친구가 필요해’가 LG헬로비전상을 수상했다. 지역을 떠나는 친구를 바라보는 초등학생의 시선을 담아내고, 계절 변화와 지역 배경을 생성형 AI로 표현해 영상의 완성도를 높였다는 평가를 받았다. 작품에는 ‘대통령께 보내는 편지’라는 설정을 통해 학생이 바라는 지역의 모습을 담아낸 연출도 포함됐다. 차민주 기자