인천 제1호 하천복원사업 생태·휴식·문화가 흐르는 도시하천으로 재탄생

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]굴포천이 30년 만에 복원돼 시민에게 선보인다.

인천광역시는 4일 인천 제1호 하천복원사업인 ‘굴포천 자연생태하천 복원사업’ 준공을 앞두고 하천유지용수를 처음 공급하는 물맞이 행사를 개최했다.

굴포천 복원사업은 1990년대 도시화 과정에서 회색 콘크리트로 복개되며 본래의 기능을 잃어버린 굴포천을 자연형 수변·친수·생태공간으로 되살리는 인천 최초의 하천복원사업이다.

부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 총 1.5km 구간, 총사업비 666억원이 투입됐다.

2015년 환경부 공모사업 선정 후 2021년 6월 착공해 약 4년간의 공사를 거쳐 18일 준공 및 시민 개방을 앞두고 있다.

유정복 시장은 하천 복원 추진현황을 보고 받고 악취차단시설 등 주요 시설을 점검한 뒤 유지용수 제수변을 개방해 복원구간에 하천유지용수 공급을 본격적으로 시작했다.

굴포천 생태하천 복원구간은 ▷1구간(부평1동 행정복지센터~부흥로) : 생태·문화 체험 공간 ▷2구간(부흥로~백마교) : 생태관찰·탐방 공간 ▷3구간(백마교~산곡천 합류부) : 자연생태 복원 공간 등 3개 테마공간으로 조성됐다.

하천수는 굴포하수처리장 방류수를 취수해 재이용시설에서 소독 처리 후 하루 4만t이 공급될 예정이다.

유정복 시장은 “굴포천 물맞이는 30여 년간 콘크리트 구조물 아래에 갇혀 있던 물길에 맑고 깨끗한 하천수를 처음 흘려보내는 역사적 순간”이라며 “인천 제1호 하천복원사업으로 본격 개방되는 자연형 하천에서 시민들이 편안한 휴식과 친수 문화를 누리게 될 것”이라고 밝혔다.

인천시는 부평구와 17일 오후 2시 굴포천 생태하천복원사업 준공식을 부평1동 행정복지센터 앞 광장에서 시민참여 축하행사로 개최할 예정이다.