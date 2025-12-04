[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부 국가기술표준원은 4일 서울 중구 신라호텔에서 ‘2025 제5차 한미 표준 협력 포럼’을 열고 한미 산업·공급망 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

포럼에는 국가기술표준원장, 미국표준협회(ANSI) 회장, 미국표준기술원(NIST) 및 마이크로소프트 관계자 등 양국의 민관 전문가 60여명이 참석했다.

포럼에서는 한미 양국이 인공지능(AI), 미래 모빌리티, 반도체, 양자 기술 등 첨단 산업 분야 표준화 추진 동향을 발표했다. 이어 전문가 분과 회의를 통해 국제표준을 주도하기 위한 양국 협력 방안을 논의했다.

이날 포럼에 앞서 전날에는 국표원과 ANSI가 정례 양자 회의를 통해 양국의 향후 5개년 국가 표준 전략을 공유하고, 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC) 등 국제기구에서 공조를 강화하기로 했다.

김대자 국표원장은 “이번 행사는 최근 한미 전략적 투자 협정에 따른 산업 협력 확대를 지원하기 위한 기술 표준 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다”며 “AI, 미래 모빌리티 등 첨단 기술 분야에서 한미 간 표준 협력이 강화되면 양국 산업·공급망 협력에도 시너지가 될 것”이라고 말했다.