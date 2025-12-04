“대미 비즈니스 불확실성 해소” “실질적인 성과 이어지도록 노력할 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)은 관보 게재를 통한 미국의 관세인하 조치에 대해 “진심으로 환영한다”며 “한국 정부 협상팀과 국회에 깊은 감사를 표한다”고 입장을 4일 밝혔다.

앞서 미국 정부는 한국산 자동차 및 부품에 관한 관세를 15% 소급 인하한다는 내용을 미국 연방 정부 관보에 게재했다. 한국산 승용차와 경트럭, 자동차 부품에 대한 관세율을 15%로 재조정하는 것이다.

한경협은 “이번 관보 게재로 그간 우리 기업이 겪어온 대미 비즈니스의 불확실성을 해소하게 됐다”며 “양국 간 경제협력이 보다 안정적 기반 위에서 전개될 수 있는 여건이 마련된 것으로 평가한다”고 말했다.

이어 “이를 바탕으로 향후 있을 구체적인 이행 관련 협의들도 양국 간 호혜적이고 전략적 동맹의 원칙 내에서 진행되기를 기대한다”고 밝혔다.

정부와 국회를 향해 감사인사도 표했다. 한경협은 “어려운 상황에서도 최선을 다해준 한국의 정부 협상팀과 법안 발의를 통해 대미투자관련 시스템을 구축하는 등 국내 제도 정비에 적극 나서준 국회에 깊은 감사를 표한다”고 전했다.

마지막으로 “한경협은 한국의 대표 민간 대미 경제협력 창구로서 이번 조치가 양국 경제의 공동번영과 미래 발전을 도모하는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 강조했다.