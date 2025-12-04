주 방위군 총격 이후 反 이민 정책 강화 루이지애나 최대 도시 뉴올리언스서 대대적 단속 민주당 소속 시장 겨냥 “지역 당국이 피해자 양산 방치” 비판

[헤럴드경제=도현정 기자]최근 주(州) 방위군 총격 사건으로 반(反) 이민 정책의 고삐를 죄고있는 트럼프 행정부가 3일(현지시간) 남부 루이지애나주(州) 최대도시이자, ‘재즈의 고향’으로 유명한 뉴올리언스에서 대대적인 이민자 단속을 시작했다.

미 국토안보부는 이날 홈페이지에 “오늘 우리는 뉴올리언스에서 연방법 집행 작전을 시작했다. 작전의 표적에는 주거침입, 무장강도, 차량절도, 강간 등 혐의로 체포된후 석방된 폭력 범죄자들이 포함된다”는 내용의 보도자료를 게시했다.

미 당국은 “범죄를 저지른 불법 체류자를 풀어줘 미국 사회를 위험에 빠뜨리며, 나아가 법 집행관들에게 목숨을 걸어야 하는 상황을 초래하게 한” 지역 당국의 ‘성역 정책’ 때문에 이번 작전을 펼치게 됐다고 주장했다. 이는 민주당 소속인 라코야 칸트렐 뉴올리언스 시장을 겨냥한 언급으로 보인다.

칸트렐 시장은 미 연방정부의 이민자 구금 정책에 반대해왔다. 지난주는 이민 당국의 단속에 대해 주민들에게 “침착함을 유지하고 믿을 수 있는 정보에 의지할 것”을 촉구하기도 했다.

미 국토안보부는 “괴물들이 뉴올리언스 거리로 풀려나 더 많은 범죄를 저지르고 더 많은 피해자를 양산하도록 방치하는 건 어처구니없는 일”이라며 “지역 당국이 이민세관단속국(ICE) 체포 구금 요청을 무시했다”라고도 주장했다. 이어 국토안보부는‘루이지애나 거리에 있는 최악 중 최악의 범죄 불법 체류자 중 일부’라는 설명과 함께 온두라스·베트남·요르단 등 출신 단속 대상자 10명의 이름, 사진, 범죄 혐의 등을 공개했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날인 지난 2일(현지시간) 뉴올리언스 내 주 방위군 투입 계획을 밝히면서 “(루이지애나의) 랜드리 주지사가 요청한 것으로, 훌륭한 주지사가 뉴올리언스를 도와달라고 했다”고 주장했다. 제프 랜드리 루이지애나 주지사는 공화당 소속이다.

한편, 블룸버그통신은 노스캐롤라이나주 샬럿 등 다른 도시에서 진행된 이전의 단속 과정에서 범죄 기록 없는 상당수의 이민자까지 구금됐다고 지적했다. 식료품점 주차장과 상업 지구, 일용직 노동자 집결지 등지에 요원을 배치하면서 적법 절차 위반이 이어졌다는 것이다.