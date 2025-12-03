한국생산성본부, 업스테이지 업무협약 의사결정·업무자동화 맞춤형교육 개발

​공공부문의 AI역량 강화가 시급해진 가운데 맞춤형 AI 교육체계 구축이 시도된다.

한국생산성본부(KPC·회장 박성중)는 업스테이지(대표 김성훈)와 3일 이런 내용의 업무협약을 했다고 밝혔다.

양 기관은 공공부문의 디지털·AI 전환(DAX)과 AI 활용역량 강화를 위한 교육프로그램 개발과 함께 강사 양성, 공동사업 발굴 등에 나서기로 했다. 공공기관 및 지자체 임직원들의 AI 활용 실무역량 향상을 목표로 데이터 기반 의사결정, AI 기반 프로세스 개선, 업무자동화 등 맞춤 교육프로그램을 우선 개발해 보급할 계획이다.

KPC는 국내 산업의 AI 혁신을 선도할 플랫폼으로 ‘KPC AI 이노허브’를 운영하고 있다. 업스테이지는 국내 대표 AI 기업으로, 자체 개발한 초거대언어모델(LLM) ‘솔라(Solar)’를 기반으로 다양한 산업 분야에 AI솔루션을 제공한다. 기업 대상 AI 교육프로그램 개발과 운영경험이 풍부하다.

KPC 측은 “당사의 공공부문 특화 AI 교육과정 설계 및 운영노하우와 업스테이지의 LLM 기술력과 AI솔루션 개발경험이 결합된다. 실무 중심의 교육프로그램을 개발해 보급할 계획”이라며 “AI 교육기획자 및 강사 양성프로그램도 운영해 AI 교육생태계를 확산하겠다”고 했다.