[헤럴드경제 = 서병기선임기자]AI테크테인먼트 기업 펄스나인(대표 박지은)의 버추얼 아이돌 그룹 이터니티(IITERNITI)가 지난 1일밤 11시 첫번째 정규앨범 [Hello World]의 수록곡 ‘Luv or Dare’의 뮤직비디오를 공개했다고 밝혔다.

이터니티는 BBC, CNN 등 주요 외신으로부터 ‘K-POP의 새로운 매체’로 주목받으며 활발한 활동을 이어오고 있는 AI 기반 가상 아이돌이다. 자체 개발한 생성형 AI 엔진 딥리얼 라이브(DEEP REAL LIVE)를 기반으로 활동중인 이터니티는 신곡 ‘Luv Or Dare’를 통해 독보적인 입지를 다시 한번 증명할 것으로 기대된다.

앞서 이터니티가 지난 11월 공개한 ‘Hello World’의 뮤직비디오의 조회수는 100만뷰를 돌파했으며, 독특한 구성의 한정판 키트 앨범이 조기에 전량 매진되는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.

이번 ‘Luv or Dare’ 뮤직비디오는 이터니티가 지향하는 미래지향적 콘셉트의 정수를 담았다. AI 기술로 구현된 멤버들의 완벽한 비주얼과 웅장한 배경이 어우려저 블록버스터 영화를 방불케하는 압도적인 영상미를 선사한다. 음악적으로도 드라마틱한 사운드가 특징이며, ‘사랑(Luv)’과 ‘도전(Dare)’이라는 상반된 주제를 통해 AI 존재가 인간의 감정 세계에 발을 들이는 확장된 세계관을 효과적으로 표현하고 있다.

또한 이터니티는 정규앨범 1집 타이틀곡의 뮤직비디오 3편을 순차적으로 공개하는 파격적인 프로모션을 예고하며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다. 타이틀곡의 서사를 입체적으로 보여주는 한편 AI 아이돌만이 구현할 수 있는 다양한 시각적 연출의 가능성을 보여준다는 계획이다.

펄스나인의 박지은 대표는 “선공개된 콘텐츠에 보내주신 팬들의 성원에 깊이 감사드린다”며 “곧 [Hello World] 정규 앨범 사전 예약 판매를 시작할 예정이다. AI 아이돌만이 구현할 수 있는 독창적인 스토리와 고퀄리티 콘텐츠를 집대성한 앨범인 만큼, 타이틀곡 뮤직비디오들과 함께 많은 기대와 관심을 부탁드린다.”라고 말했다.