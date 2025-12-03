내년 1월5일 첫 대국…우승자 상금 7000만원

[헤럴드경제=김진 기자] 동서식품은 3일 오전 서울 성동구 한국기원에서 ‘제27회 맥심커피배 입신최강전’ 개막식을 개최하고 대진 추첨을 진행했다고 밝혔다.

맥심커피배 입신최강전은 국내 바둑 프로기사 9단에게만 출전 자격이 주어지는 권위 있는 바둑대회다. 총 32명의 프로기사들이 참가한다. 우승자에게는 ‘입신 중 입신’ 타이틀과 함께 상금 7000만원을 수여한다. 준우승자에게는 상금 3000만원이 트로피와 함께 수여된다.

개막식에는 최상인 동서식품 홍보 상무, 양재호 한국기원 사무총장을 비롯한 대회 관계자들과 지난 대회 우승자인 이지현 9단과 준우승자 신진서 9단이 참석했다. 변상일·안성준·신민준·강동윤 9단 등 상위 랭커 기사들도 자리했다.

경기는 내년 1월5일 첫 대국을 시작으로 약 4개월간 이어진다. 매주 월요일과 화요일 오후 7시 ‘바둑TV’를 통해 생중계될 예정이다.

최상인 동서식품 홍보상무는 “매회 바둑팬들의 뜨거운 관심과 사랑을 받아온 만큼 이번 시즌에도 최정상 프로기사들이 펼칠 명경기를 기대한다”며 “동서식품은 국내 바둑계 발전과 저변 확대를 위해 꾸준히 기여하겠다”고 말했다.