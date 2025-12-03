지난 10월 서울 마포구 귀금속 매장서 일본인 관광객 절도 행각 CCTV에 찍혀

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 일본인 관광객이 서울 마포구의 귀금속 판매점에서 5만원 상당의 은팔찌를 훔쳐 달아나 경찰이 조사에 나섰다.

3일 서울 마포경찰서와 JTBC ‘사건반장’ 등에 따르면 서울 마포구에서 귀금속 판매점을 운영하는 A씨는 지난 10월 5일 매장 안에서 은팔찌가 사라진 것을 발견하고 이튿날 경찰에 신고했다.

A씨는 “매일 직접 주얼리를 세척하다 보니 작은 귀걸이 한 쌍이라도 분실되면 바로 알아챌 수 있다”라며 “다음 날 새벽 청소 중 은팔찌가 사라진 것을 확인하고 CCTV 영상을 돌려본 뒤 일본인 관광객의 범행 사실을 알게 됐다”고 했다.

당시 CCTV 영상에서 일본인 관광객 B씨는 일행과 함께 매장을 찾았다. 그는 청바지에 카멜색 점퍼 차림을 하고 모자를 쓴 젊은 여성으로 보인다. B씨는 진열대 위에 있던 은팔찌를 들고 구경하더니 내려놓지 않고 그대로 손에 쥐고 있었다. 이어 거울 앞에서 다른 상품을 살펴보는 척하다가 재빠르게 팔찌를 점퍼 주머니에 넣었다.

이후 B씨는 다른 액세서리를 산 뒤 아무 일도 없다는 듯 매장을 떠났다.

A씨는 “(B씨가)다른 액세서리를 구매하긴 했지만, 다른 사람이 결제할 때 (제가 한눈판 틈을 타) 은팔찌를 훔친 것 같다”고 했다.

이를 접한 누리꾼들은 “한국은 CCTV 천국이고 이런 범죄 저지르면 얼굴 쫙 퍼질 텐데 꼴랑 액세서리 하나에 인생을 말아먹냐”, “일본에서는 얼굴 공개할 텐데 우리도 공개하자”, “외국까지 와서 뭐 하는 짓이냐” 등 관광객을 향해 비난을 쏟아냈다.