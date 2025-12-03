2일 국내 첫 CEO 서밋 개최 장재훈 부회장, 수소위 공동의장으로 참석 수소 생태계 선도하는 리더십 강조 “수소 산업 확장 위해 민관 협력 필수적”

[헤럴드경제=권제인 기자] “한국에서 처음으로 열리는 올해 수소위원회 CEO 서밋은 업계의 수소 기술에 대한 헌신을 보여줄 뿐만 아니라, 비전을 실행으로 옮기려는 공동의 의지를 강화하는 자리가 될 것입니다.” (장재훈 현대자동차그룹 부회장)

현대자동차그룹이 3일 개막한 ‘수소위원회 CEO 서밋’에서 글로벌 수소기업 리더들과 수소 생태계 확산을 위한 논의를 본격적으로 시작했다고 밝혔다.

지난 2017년 다보스포럼 기간 중 출범한 ‘수소위원회’는 수소에 대한 비전과 장기적인 포부를 공유하고 청정에너지 전환을 위한 새로운 협력 및 발전 방향을 논의하는 세계 유일의 수소 관련 글로벌 최고경영자(CEO) 주도 협의체다.

수소위원회에는 에너지·화학·완성차 등 다양한 산업 분야의 주요 기업이 회원사로 참여하고 있으며, 현대차그룹은 공동 의장사로서 전 세계 수소 생태계 확산을 목표로 회원사들과 긴밀한 협력을 이어가고 있다.

수소위원회 CEO 서밋이 한국에서 개최되는 것은 이번이 처음으로, 올해 행사에는 글로벌 100개 회원사의 CEO 및 주요 국가의 고위 임원진 및 정부 관계자 200여 명이 참석했다.

한국에서는 국회수소경제포럼 공동대표인 정태호 더불어민주당 의원, 오영훈 제주도지사, 이호현 기후에너지환경부 제2차관 등이 참석해 한국의 수소 정책과 비전을 발표했다. 현대차그룹과 함께 ▷SK그룹(SK이노베이션) ▷롯데그룹(롯데케미칼) ▷두산그룹(두산퓨얼셀) ▷코오롱그룹(코오롱인더스트리) ▷일진그룹(일진하이솔루스) 등 회원사 CEO도 참여한다.

특히, 장재훈 현대차그룹 부회장은 수소위원회 공동 의장으로서 CEO 서밋의 포문을 열고, 수소 산업 발전 가속화를 위한 핵심 논의를 이끈다.

장 부회장은 “수소위원회 공동의장사로서 ‘글로벌 CEO 서밋’을 한국에서 개최하게 돼 매우 영광이며, 한국 수소 산업의 강점과 진전을 세계 각국 리더들에게 소개할 수 있어 기쁘다”며 “수소 수요 확대가 다음 단계의 핵심 과제인 만큼 수소 산업의 본격적인 규모 확장을 위해서는 민관 협력이 필수적”이라고 강조했다.

현대차그룹은 이번 CEO 서밋에서 다양한 활동을 통해 글로벌 수소 생태계를 선도하는 리더십을 강조할 계획이다.

먼저 공식 의전 차량으로 디 올 뉴 넥쏘 50대, 유니버스 수소전기버스 6대 등 총 56대의 차량을 지원하고, 행사 전 구간 모든 이동 수단을 수소전기차로 운영한다. 이와 함께 CEO 서밋 참석자들을 대상으로 디 올 뉴 넥쏘 차량 시승 기회를 제공해 현대차그룹이 보유한 수소전기차 기술력을 알린다.

디 올 뉴 넥쏘는 최고 모터 출력 150㎾ 기반의 고효율 동력성능과 최대 720㎞의 1회 충전 주행가능거리를 갖춘 차량으로, 최근 유명 유튜버들의 장거리 주행 챌린지에서 단일 충전으로 1400.9㎞를 주행하며 공인 1회 충전 주행거리의 두 배에 가까운 기록을 달성한 바 있다.

아울러 현대차그룹은 국내 주요 회원사들과 함께 ‘한국 시장 세션’을 특별 개최해 수소 생태계 활성화를 위한 국내 업체들의 다양한 노력을 소개한다.

한편, 현대차그룹은 앞서 지난 8월 부산에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의와 청정에너지 및 미션이노베이션장관회의에 넥쏘, 유니버스 수소전기버스 등을 공식 차량으로 지원하고 2025 APEC 정상회의가 열린 경주시에서 넥쏘, 연료전지 스택 원리모형, 수소생태계 디오라마 등을 전시해 수소 사업 기술력과 비전을 적극적으로 알린 바 있다.