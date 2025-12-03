건강관리 필요한 60대 이상 노년층에서 두드러져 진입 자체에 어려움 겪고 활용도 낮은 것으로 평가 조주희 교수 “맞춤형 디지털 역량 강화 교육 필요”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 걸음 수부터 혈당, 혈압, 수면 등 개인의 건강을 챙겨준다는 디지털헬스 앱이 쏟아지지만, 정작 건강 관리가 필요한 사람들에서 활용도가 떨어진다는 지적이 나왔다.

디지털 환경에 익숙하지 않은 탓에 ‘디지털 헬스 리터러시(Digital Health Literacy)’, 디지털 건강 문해력이 낮아 생긴 결과다. 디지털 헬스 리터러시란 모바일 앱, 온라인 포털, SNS 등 디지털 기기를 이용해 건강 관련 정보를 탐색, 이해하고 신뢰도를 평가해 실제 생활에 적용할 수 있는 능력을 말한다.

삼성서울병원 임상역학연구센터 조주희 교수와 암환자 삶의 질 연구소 윤정희 교수 연구팀은 디지털 헬스 분야 국제 학술지 ‘저널 오브 메디컬 인터넷 리서치 (Journal of Medical Internet Research, IF=6.0)’에 “국내 성인 4명 중 1명은 디지털 환경에서 건강 관련 정보를 이해하고 활용하는 능력이 부족하다”고 발표했다.

연구는 전국 만 19세 이상 성인 1,041명을 대상으로 55세 미만은 온라인 설문, 55세 이상은 대면 인터뷰하여 진행됐다. 전국 단위로 모집된 패널을 활용했으며, 지역, 연령, 성별에 따라 선별하여 한국 일반 성인 인구의 대표성을 높였다.

조사에는 조주희 교수 연구팀이 직접 개발한 ‘디지털 헬스 리터러시 평가도구(DHTL-AQ)’가 쓰였다.해당 도구는 34개 문항을 통해 실제 모바일 앱 활용, 건강정보 검색, 정보의 신뢰성 평가, 비판적 선택 능력 등을 실제 과제 기반으로 점수화한 것이 특징으로, 디지털 헬스 리터러시 역량을 정량적으로 측정할 수 있게 만들어졌다.

연구에 따르면, 100점 만점을 기준으로 연구 참여자의 전체 평균 점수는 73.8점으로 나타났다. 전체 27.8%(289명)는 디지털 헬스 리터러시 역량이 ‘낮음’으로 분류됐고, 평균 점수 역시 31.5점에 그쳤다.반면 디지털 헬스 리터러시 역량이 ‘높음’으로 평가된 사람(72.2%, 752명)의 평균 점수는 90.3점으로 차이가 매우 컸다. 정보 활용 능력의 격차가 새로운 형태의 건강 불평등을 초래할 수 있다는 우려가 나오는 대목이다.

연구팀이 디지털 헬스 리터러시 역량이 낮은 그룹을 심층 분석한 내용에서도 빨간불이 켜졌다. 60세 이상 고령층이거나 월 소득 200만원 이하 저소득층, 무직 등 사회적 취약 계층이 주로 해당됐기 때문이다. 특히 60대 이상의 경우 디지털 헬스 리터러시 역량이 낮음으로 평가된 사람이 압도적으로 더 많았다. 60대 이상(250명)에서 디지털 건강 문해력이 높았던 사람은 55명으로 22%에 불과했다. 20~30대, 40~50대와 같이 다른 연령대는 디지털 헬스 리터러시 역량이 높은 사람이 주류인 것과는 대비되는 부분이다.

조사항목을 기준으로 보았을 때 디지털 헬스 리터러시 역량이 낮은 사람의 경우 건강관련 앱을 찾는 데 19.4%만 성공하고, 17%만 회원가입이 가능한 것으로 평가됐다. 디지털 헬스로 가는 문턱 조차 넘지 못하는 사람이 대다수라는 것이다.

연구팀은 앞서 연령별 분석에서 60대 이상은 디지털 헬스 리터러시에 더욱 취약하다는 점을 고려해 노년층이 다른 세대보다 건강 불평등이 심각한 수준일 것으로 보고 있다. 연구를 주관한 조주희 교수는 “건강정보를 이해하고 비판적으로 활용하는 역량 자체에서 격차가 나타난다는 사실을 보여준다”며 “고령층과 취약계층에 맞춘 맞춤형 디지털 역량 강화 교육, 직관적이고 단순화된 앱 설계, 검증된 건강정보 제공체계 구축이 시급하다”고 강조했다.

단순히 기기 보급을 넘어, 사회적 교육 프로그램, 공공 차원의 디지털 접근성 지원, 그리고 의료 현장에서의 맞춤 안내 서비스까지 포괄해야 한다는 지적이다. 조 교수는 “디지털 시대, 기술을 쓰는 능력이 곧 건강을 지키는 능력”이라며 “앞으로 취약계층을 위한 정책적 지원 논의가 더욱 활발해지기를 기대한다”고 전했다. 한편, 이번 연구는 질병관리청과 보건복지부의 지원을 받아 국민 건강정보이해능력(Health Literacy) 조사 연구의 일환으로 진행됐다.